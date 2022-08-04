如果是魚翅羹有多好！有名正妹在情人節的第1餐用外送平台叫了1碗酸辣湯，當她打開酸辣湯拿著湯匙要撈起餡來吃時，突看到白色透明物體，一開始還以為是勾芡未攪散，後來仔細一看，才發現是打結的塑膠袋頭，讓她當場傻眼；網友一看到照片竟歪樓「還以為是水晶餃」、「以為是魚翅羹」。

一名正妹在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示下午叫了一碗酸辣湯外送，豈料，當她打開酸辣湯，撈起一口要吃時，發現有個透明帶白的物體，她一開始還以為是勾芡沒攪散，但再仔細一看，才發現那是打結的塑膠袋頭，她不禁大嘆，情人節的第一餐就這樣毀了，甚至還寧願那碗湯是勾芡沒攪散，不過，她後來也和外送平台回應，這碗酸辣湯也獲得退費。

正妹七夕情人節點酸辣湯外送，打開包裝竟然發現有打結的塑膠頭，讓她不禁感嘆，情人節第一餐沒了。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「還以為是水晶餃」、「那個是塑膠袋嗎」、「還好不是套套」、「已經煮到溶解了」、「我以為是一坨硬掉的鼻涕」、「看起來很恐怖，現在的衛生怎麼這麼不顧好」、「老闆：這只是煮到透的海帶結，然後當場吃掉」、「第一眼還以為是糖果」。

另外還有網友歪樓，第一眼看到打結的塑膠袋頭以為是魚翅，「我以為魚翅」、「為什麼會有綁的塑膠袋頭，我一開始居然以為魚翅」、「第一眼也看成魚翅」、「我以為是高級魚翅」、「以為是魚翅羹」、「是魚翅嗎？」、「類魚翅」。

由於不少網友第一眼誤以為是「魚翅」，讓原PO也更新貼文表示「它真的不是魚翅啦！ 算是感受到大家想吃魚翅的心情了」。