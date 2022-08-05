美股上市的港企尚乘數科，4日美股復牌後跌超18％，3日則收跌逾34％。4日稍早，香港富豪李嘉誠旗下長江實業發表聲明稱，集團轄下子公司沒有直接持有尚乘數科股權，長實目前持有尚乘數科母公司尚乘集團僅不到4％的股份，且正洽談出售這些股份。這等於打臉近期飆漲的尚乘數科。

華爾街日報報導，8月4日晚間，尚乘數科美股盤前跌幅擴大至24％，此前該股在不到一個月的時間內暴漲250倍，市值甚至超越阿里巴巴和可口可樂。公開資料顯示，尚乘數科的母公司為尚乘集團，後者是由長江和記實業和澳洲聯邦銀行於2003年成立。

但長江實業4日發聲明稱，並未持有尚乘數科任何股份，與該公司也無任何業務往來。長實目前持有尚乘數科母公司尚乘集團不到4％的股份，現正洽談出售這些股份。

聲明稱，李嘉誠的長江實業是尚乘集團2003年的創始成員之一，不過該集團在近十年前出售了大部分股份。長江實業表示，目前在尚乘集團的董事會中沒有代表，也沒有參與該公司的營運。

報導稱，尚乘數科於7月15日登陸紐交所，僅16天股價就從發行價的7.8美元，飆升至8月2日收盤的1,679美元，而在8月3日的美股盤前，尚乘數科漲超18％報1,990美元，累計漲幅超過250倍，晉升為「史詩級大妖股」。不少投資人士認為，尚乘數科的股價狂飆，可能與涉李嘉誠概念有關。

但美東時間8月3日，尚乘數科按下了上漲的暫停鍵。當日開盤後一小時，尚乘數科突然閃崩，盤中觸發熔斷，停牌前大跌42％，報990美元，總市值一度收斂至1,832億美元，截至收盤報1,100美元。