包括谷歌母公司Alphabet與通用（GM）汽車在內的美國大型企業近日持續提高資本支出，希望透過擴大房地產、機器設備與技術方面的投資，進而拉抬營運成長或優化庫存管理。在經濟前景未明之際，美企此舉有助於提振投資人士氣。

標普道瓊指數公司（S＆P Dow Jones Indices）分析美企第二季財報後發現，標普500指數企業上季資本支出成長速度超越股票回購，此為2021年首季以來首見。

統整近三分之二指數企業數據後顯示，這些公司上季資本支出年增20％至1,498億美元，增幅與第一季相近。股票回購規模攀升10％至 1,608億美元，發放股息規模增加14％至1,406億美元。

美股近日下行壓力沈重，標普500指數今年迄今累跌13％，原因除了市場擔憂通膨持續升溫外，美國聯準會（Fed）加速升息也引發傷害經濟成長的疑慮。但美企擴大資本支出計畫可望提振美股，部分抵銷前述兩大因素的負面衝擊。