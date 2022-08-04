美國國防部表示，美國最新航空母艦福特號（CVN 78,USS Gerald R. Ford）完成了作戰系統作戰準備演習（CSORE），也就是近迫防禦武器的操作，能夠應對突發來襲的小飛機與小快艇，這對軍艦的正戋部署至關重要。

海軍識別網(Navy Recognition)CSORE 是檢查戰鬥系統功能，並測試艦員處理艦艇威脅的能力的演習。參與這場演習的二等消防控制員威斯布魯克（Tyler Westbrook），是戰鬥系統 CS-7的操作員，他使用近迫武器系統 (CIWS，美軍採用Mk15方陣快砲) 和 MK-38 巨蝮式(Bushmaster)25公釐機砲，來對付空中的模擬無人機。

威斯布魯克表示，大夥都很重視這場演習，花費數小時進行裝備檢查，終於工作沒有白費，機組人員和設備都通過了測試。

之所以特別重視近迫系統的防禦工作，是因為美軍曾在這方面吃過苦頭；2000年10月12日，美國海軍科爾號飛彈驅逐艦(DDG-67,USS Cole)在葉門亞丁港補充燃料，軍艦處在低戰備狀態，然而基地恐怖組織的自毀式小艇撞擊科爾號的艦舯，該小艇上裝有大量烈性炸藥，造成左舷的12 X18公尺的大洞，17名水手死亡，39 人受傷。

柯爾號驅逐艦遭到恐怖攻擊，此後美軍船艦相當重視恐攻突襲的防禦工作。(圖/FBI)

自此之後，美國軍艦特別重視類似威脅的防禦，在舷側安裝遙控式自動砲，也就是前段提到25公釐巨蝮式機砲，也保留MK15方陣快砲，也加強舷側的感應裝備，包括紅外光電監視，對於突然高速接近的不明物體(直升機、小型無人機或快艇)都嚴防與戒備。

福特號是尼米茲級航艦的改進型，艦島更為挪後，也設計新式船桅與相陣雷達，改用電磁彈射系統與新式彈藥運輸系統，自動化程度更高，水手人數比尼米茲級更少。該艦於 2017 年 5 月 31 日交付給海軍，並於 2017 年 7 月 22 日正式服役。

福特號全333公尺，寬77公尺，排水量10萬噸，配備AN/SPY-3和AN/SPY-4有源多功能相控陣雷達。武器裝備包括2具RIM-162 先進海麻雀飛彈(ESSM)、2個 RIM-116公羊近迫防禦飛彈、3座方陣快砲，與4挺M2白朗寧50重機槍等。