中共解放軍東部戰區在台灣海峽東部進行實彈演習，引起國際矚目。大陸軍事專家表示，此次演訓中首次組織火力穿島實彈射擊，這是數次台海演習中力度最大、反應最激烈、最具威懾力的一次，導彈路徑首次穿越台灣愛國者飛彈密集部署區域，並在美國神盾艦「眼皮子底下」精準命中目標。

陸媒《環球網》報導稱，4日13時許，東部戰區陸軍部隊在台灣海峽實施了遠程火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得了預期效果。中共海軍研究院研究員張軍社表示，此次實彈射擊中，東部戰區成體系多要素地運用火力，遠近銜接、高低搭配，展示了中國人民解放軍對台島及周邊的火力覆蓋能力。

共軍東部戰區陸軍部隊在台灣海峽實施了遠程火力實彈射擊訓練，對台灣東部特定區域進行了精確打擊。（圖／新華社）

張軍社指出，此次陸軍「遠火」（遠程火箭炮）實彈射擊有4個特點：1.射程可以從數十到數百公里，火力能覆蓋台灣；2.打擊精度高，帶有制導裝置，火力密度大；3.機動性強，全部採用野戰高機動車輛，生存能力強；4.性價比高，結構單純，成本相對較低，可自主批量生產。此次遠火實彈射擊專門對著海峽中線以東打，就是要向台灣當局表明，過去只能炮擊金門，現在隨時可以覆蓋台灣全島。

他還表示，此次演訓中首次組織火力穿島實彈射擊，這是數次台海演習中力度最大、反應最激烈、最具威懾力的一次，比1996年台海危機時強度大得多，穿越台愛國者飛彈密集部署的區域，在美國神盾艦「眼皮子底下」精準命中目標。

大陸軍事專家宋忠平則指出，一旦台海爆發軍事衝突，無論是對對方防空火力，還是對包括海上和陸地在內重點軍事目標的打擊，目的就是徹底奪取制空權及制海權。此次演習重頭戲火箭軍和陸軍的火力打擊，主要體現了解放軍遠程打擊能力，而打擊目標位於台灣海峽東部及台島東部外海。很顯然該區域內重點目標是位於花蓮、台東的軍事基地。

他表示，這次演習實戰性極強，若整個軍事演習分階段、分批次舉行，那麼持續時間會很長，和實戰是有一定差距的。真正的實戰整個過程持續時間會非常短，會以摧枯拉朽之勢來解決相應的問題。

此外，此次演習背景也極具實戰化。宋忠平說，4日上午美軍一架 RC-135S眼鏡蛇球導彈觀測機從沖繩嘉手納基地出發前往台灣方向，監視解放軍演習。可以肯定美日等國會以衛星、飛機對此次演習進行監視，因此演練實戰化極高。在演習中展示軍事能力，也要把對台作戰預案實戰化並進一步完善，同時對域外勢力進行警告，不要和台獨勢力勾連。