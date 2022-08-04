42歲女星林嘉欣是首位榮獲金馬影后、最佳女配與新演員的大滿貫藝人，她曾出演張學友的MV，早期出道在台灣發行個人專輯，外型甜美的她卻一度因為合約問題慘遭雪藏，收入因此受到影響，林嘉欣坦言最困難的日子裡，她一包餅乾可以吃好幾天。

林嘉欣是台港混血，出生於加拿大，她因在台灣參加比賽被經紀公司相中，在台灣出道，過去她曾出過專輯，與音樂人張洪量有合約糾紛，她提起當時自己一心想要演戲，但經紀公司卻安排歌手之路，導致被冷凍，她曾在節目中提到當時生活陷入經濟困境，她只能去幫國中生補英文賺錢，還曾經靠一包餅乾撐好幾天肚子，生活非常克難。

後來她轉往香港發展，雖然父親是香港人，但李嘉欣廣東話、中文都看不懂，花了很大一番功夫適應當地，當時《男人四十》的監製爾冬陞拉了她一把，林嘉欣憑藉該電影拿下香港金像獎和金馬獎的最佳新演員獎和最佳女配角獎，第一部電影作品就一鳴驚人，令她受到華語影壇的關注。

2015年林嘉欣憑藉電影《百日告別》榮獲金馬獎最佳女主角，成為拿下金馬獎最佳女主角、最佳女配角、最佳新演員獎大三元的第一人，2010年林嘉欣與導演袁劍偉於加拿大結婚，在婚姻中誕下兩個女兒，談到婚姻生活，林嘉欣表達對丈夫的欣賞，因為對方的冷靜、成熟、智慧，成為自己最堅強的後盾。近期林嘉欣透過社群平台更新近況，她迷上陶器，不僅會拍攝陶器的照片，還會自己動手做，讓許多人佩服她的專注。