共軍實彈演習第一天，怎麼操練飛彈航道？美國眾議院議長裴洛西訪台觸發共軍演習，在台灣周圍海域劃出6、7塊演習區域，並發射東風飛彈成功命中東部海域目標。前海軍艦長呂禮詩今(4日)在《正常發揮》節目自行手繪台海地圖分析指出，共軍如果用會轉彎的次音速巡弋飛彈，勢難避免被國軍雷達站鎖定攔截，所以必須演練只能走直線的東風飛彈，並分析了幾個可能的火箭發射基地據點，判斷是否穿越台灣本島的可能性。

呂禮詩秀出一張自製圖手板表示，「這張圖解釋了所有，除了今天公布的第七區沒有畫下去，如果我們把海峽中線的看作第1區，然後順時針命名，第2區就是在富貴角以北，第3區就是在鼻頭角以冬，第4區就是花蓮台東以東，第5區在鵝鑾鼻東南方，第6區離小琉球及高雄港非常近。」

前海軍艦長呂禮詩自行手繪台海地圖分析東風可能的彈道。（圖／取自《正常發揮》）

「在那六區裡面，我畫了幾條線，料敵從寬，禦敵從嚴，我們來看解放軍可能的部署是什麼。」呂禮詩說，「料敵從寬就是我們從最遠的來看，也就是江西樂平這個火箭軍的基地，那另外(西南邊)這是江西贛州的火箭基地，這兩個基地如果要打到第4區，江西樂平是850公里，江西贛州是865公里，而且這兩條線有個特點，它們會經過我們台灣本島的上空，如果它要打第4區，只有這種選擇，一定過台灣本島。」

呂禮詩指出，「有人提出質疑：是不是可以使用巡弋飛彈？但是不會，為什麼不會？當然巡弋飛彈它可以設轉折點，是可以轉彎的，但巡弋飛彈飛的速度是多少？0.85馬赫，就是次音速，跟客機差不多，比客機還要再快一點；這樣的話，不要忘了我們北邊有松山雷達站，東北邊有一個東澳嶺雷達站，沈一鳴總長當初就是要去這個雷達站視察；也就是說，其實都可以很容易地掌握，那我就知道你設轉折點的角度是多少。」

主持人丹伸廣問：「那東風到底從哪裡射的？」呂禮詩說，「從永安、贛州、湄州都有可能。有人說從浙江射，浙江直線根本打不到！所以不要胡鬧了，凡事Google一下。那為什麼會這樣設計？我們要這樣想，解放軍(與96年飛彈危機)有一個最大的不同，就是飛越台灣島！」

「而且這個第4區，就是日本提出抗議的位置，因為再過去一點就是與那國島。」呂禮詩強調，「如果日本防衛省沒有提出抗議，就代表這個第方可能是一個模糊的所在。我剛剛問過軍事線記者，到底這11顆東風飛彈(射到哪)，因為國防部說『東、東北、西南』，那這個『東』，就一定有穿越；國防部說『不予置評』。」