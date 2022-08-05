對沖基金與投機客撤出大宗商品市場，加重黃豆、小麥、玉米和其他穀物價格跌勢，分析師指出，如今穀物價格已經跌破生產成本。

對沖基金對穀物的興趣與年初時大相逕庭，當時因為通膨憂慮，和俄烏戰爭引發供給疑慮，基金經理人大舉湧進期貨市場，帶動穀物價格飆高。小麥與黃豆期貨價在今年稍早創下紀錄新高，玉米期貨價逼近歷史新高水準。

但自此之後，投機客了結獲利，撤出大宗商品市場，對價格帶來下壓。穀物價格已崩跌至一年前的水準，當時因為收成不佳造成價格躥升，之後因為俄烏戰爭再引發價格狂飆。

研究機構Peak Trading Research負責人惠特科姆（Dave Whitcomb）指出，「對沖基金一直是農產品市場的價格推手。對沖基金一拋售，價格就下跌。」

美國聯準會（Fed）升息抑制通膨、美元升值推升大宗商品進口價格，以及潛在經濟衰退憂慮，開始引發大宗商品期貨價下跌。

過去3個月來，芝加哥玉米和小麥期貨價分別大跌25％與27％，同期黃豆期貨下挫16％。高盛分析師指出，穀物這波拋售潮已經與實物基本面脫勾，係由資金流動性所推動。

摩根大通分析師表示，穀物價格已經跌破生產成本，基於供給緊繃，預期穀物價格還有20％至30％的上行空間。穀物價格崩跌掩飾全球農業貿易流動混亂，而且直至2023年，穀物供給短缺風險可能無法緩解。

穀物供應風險包括俄烏戰爭持續延燒，氣候條件不佳，以及全球穀物庫存依然位在低檔。

載運烏克蘭穀物的貨輪在本周出航，此為俄烏交戰後的首批穀物出口，但分析師警告，俄烏穀物出口協議仍可能生變。

在此同時，破紀錄的高溫和乾旱威脅美國穀物生長。高盛分析師指出，美國穀物收成減少2％至3％，可能將玉米和黃豆庫存消費比壓至歷史低點。