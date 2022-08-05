美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程後，中國大陸隨即宣布對台實施經濟制裁，更一連3天在台灣周遭海域進行軍事演練。並在4日數次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射11枚東風系列彈道飛彈。美國航母「雷根號」則在進入日本琉球那霸海域範圍，並持續向日本本島移動。針對美國還會再派航母來嗎？前民進黨立委沈富雄表示，美國派航母來，根本就沒有用。

沈富雄4日在《POP撞新聞》節目中表示，裴洛西訪台，讓中共明確地說不容許跨越這條線，這是戰略清晰化。他建議美國，應該把對台政策由模糊變為清晰。

沈富雄接著指出，裴洛西還沒到達台灣前，中國大陸所有的動作是演給美國看的。現在裴洛西離開了，絕大動作是給台灣看的，但是同時也給美國看。他認為，台灣是感同身受，美國能裝作沒看到嗎？

主持人問到美國還會再派航母來嗎？沈富雄認為，美國派航母來，根本就沒有用，因為航母在演習時，就等於浮在太平洋上的「水鴨子」。有飛機一來，台灣只能伴飛驅離，六方部署的演習，我們能「伴演」嗎？台灣軍力不夠，因此，我們只能睜著眼睛看，確定航班、航線、漁船的安全，如此而已。