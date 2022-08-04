美國眾議院議長裴洛西來台灣快速訪問1天，接連引發新一波的台海關係緊張，國內也會引發新一波對大陸的反感，在學校與課堂中的老師，也難免會提及這件國家大事。資深媒體人范立達就聽到小孩跟著說「中國好壞」，而范立達則適時提出機會教育，用最簡單的比喻來說明美中台三方關係與各方立場。

范立達的臉書提到「早上送8歲的兒子小寶上學時，他突然脫口說：中國好壞，派飛機要打我們。幸好我們有美國保護，派裴洛西來台灣…。」

我嚇了一大跳，這一段話，完全不是我跟他說的。想來想去，大概只有安親班的老師會跟他們傳達這樣的觀念。「但，這樣的表述是正確而且真實的嗎？這麼年幼的孩子，應該這麼輕易的接受如此簡化的國際政治嗎？」

我大概考慮了三分鐘，才開口跟小寶說：「老師跟你說的，不一定是正確的喔！」

我慢慢解釋給他聽：「美國跟中國是邦交國，跟台灣不是。其實43年前，美國本來是我們的邦交國，但後來美國拋棄我們，跟中國建交。到目前為止，美國也沒打算跟中國斷交。」

「假設美國是爸爸，台灣是媽媽，美國跟台灣本來結婚，在一起生活了很多年，但後來，美國跟台灣離婚，又跟中國結婚了。現在，美國跑回來找台灣玩，中國不開心，你覺得，中國不開心有沒有道理？」

小寶沈默了。

「如果美國真的喜歡台灣，是不是應該要跟中國離婚，回來跟台灣結婚？可是，你知道嗎？裴洛西來台灣，但美國總統拜登卻仍然說，美國跟中國的關係不變，還說台灣是中國的一部分，你覺得，美國這樣做有道理嗎？美國是不是兩面人？」

小寶又繼續沈默了。

「你知道嗎？美國農人養的豬，有一種是吃了瘦肉精的豬。這種豬肉，中國政府不准進口，不讓他們的老百姓吃。而且，中國跟美國還有邦交喔，但中國就是不讓美國這種豬肉進口到中國。台灣和美國沒有邦交，可是，台灣卻讓這種豬肉進來台灣，讓台灣人吃。」

「而且，台灣政府還下令，不准在這種豬肉上標示，不讓老百姓知道，他們買的豬肉沒有沒瘦肉精。可是，美國卻在他們自己國內賣的豬肉上很清楚的標示有沒有瘦肉精。你看，台灣人是不是很可憐？你連你自己要買要吃的豬肉，有沒有瘦肉精都沒辦法知道？台灣政府真的不愛台灣人民嗎？應該不可能吧！但台灣政府為什麼要這麼做呢？還不是因為怕美國不開心？你看，台灣政府是不是也是很可憐？」

小寶繼續沈默。

我嘆了一口氣，說：「國家跟國家之間的交往，不會講什麼道義，大家關心的都是自己的利益。只要對自己國家有利益的事，就會去做，對自己國家不利的事，就不會做。美國是真的對台灣好嗎？如果是，美國應該要跟中國斷交啊？為什麼不呢？還不是因為美國覺得跟中國維持邦交，對美國的利益更有幫助？」

「那，為什麼美國最近對台灣比較好呢？不就是因為看到中國最近變得比較強大，有可能會超過美國，美國不想讓這種事情發生，所以處處找機會去踩一下中國！說來說去，美國真的想要維護的，還是美國自己的利益啊！」

最後我跟小寶說，最重要的是，我們不應該期待哪一國來保護我們。我們應該要自立自強，要有能力保護自己。至少，要讓人家不敢打我們。只有我們能夠自立自強，我們才不用受制於人，看人家的臉色。

小寶終於點點頭。

啊！大國政治真不是三言兩語能夠講得通。