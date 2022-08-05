共軍圍繞台灣海域實彈演習，總統怎麼看？美國眾議院議長裴洛西訪台觸怒中共，4日起在台灣周圍多處海域展開實彈演習，首日就傳有11枚東風飛彈成功命中東部海域目標，甚至傳出有多枚飛彈穿越台灣本島；總統蔡英文晚間發表影片向國人信心喊話，但PTT網民完全不領情，直批「連飛彈飛過台灣都不告訴國民」。

蔡英文總統4日晚間在臉書及YouTube用影片向國人喊話：「各位國人同胞，大家好。今天，中國在台灣周邊進行實彈射擊演習，這種刻意、持續升高軍事威脅，特別是在國際最繁忙的航道上，進行危險的飛彈射擊，這不只是對台灣，對於國際社會，都是不負責任的做法。」

蔡總統表達抗議：「這不但破壞了台海的現狀，侵犯了我們的主權，更造成印太區域的高度緊張；而海空運輸的安全，國際貿易的正常運作，都受到空前的威脅。我們嚴正要求中國理性自制。我要強調，我們不會升高衝突，不會挑起爭端，但我們會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。現在，國軍已經加強戰備，嚴密且即時地掌控周邊所有的軍事動態；我們也和各方的盟友密切聯繫、共同協力，防杜區域的安全情勢的升高。」

她表示政府各單位是正沉著應變：「國安部門掌握全盤情勢，並且和行政部門密切聯繫，全力維護航道安全、順暢，確保機場、港口運作如常。同時，確保經濟及金融市場的正常和穩定。政府團隊正沉著應變，請全體國人安心。我也要向國際社會表達，民主的台灣，始終是負責任的國際一員；我們致力維護台海和平穩定的現狀。我們冷靜不躁進、我們理性不挑釁，但我們也會堅定不退縮。我要在此呼籲國際社會，支持民主台灣，共同遏止片面、不理性的軍事行動。台灣也會如同過往，和區域內的成員，以及全球民主夥伴共同合作，維護台海及印太區域的和平穩定。」

並提醒大家注意資安及認知作戰，「我也要向國人同胞說，在未來幾天，中國勢必會密集進行訊息戰，包括對台灣的公私部門進行資安侵擾，以及透過錯假訊息，造成我們的民心紛擾。對於資安的侵擾，我已經要求政府單位提高警戒，也呼籲民間企業提升應變。對於訊息戰，尤其是，對於來自中國方面的訊息，我要請所有的媒體朋友多加查證，不輕易引用，也請國人同胞提高警覺。」

蔡總統呼籲大家團結，「我已經要求政府各單位，即時提供各項正確資訊，請大家以政府發布的資訊為準，切勿傳遞錯假訊息。最後，我要感謝G7成員國，以及許多國際重要友人，對台海和區域和平穩定的支持，以及重申維護台海和平穩定的承諾。我要再一次強調，台海和平是區域成員的共同責任，我們致力維持兩岸現狀，對建設性的對話，也一向抱持開放的態度。台灣從來不會被挑戰所擊倒。我希望，全體國人團結一心，朝野政黨團結一致，共同守護國土、守護主權、守護民主。謝謝大家。#守護台灣需要大家團結一起#請大家幫我把訊息傳出去」。

然而PTT鄉民卻炸鍋表示：「好了喇」、「還在當網紅」、「終於出來了」、「網路治國？」、「下午都在拍片?不敢直播?」、「人家已經收工回家了啦」、「是要躲到什麼時候？」、「政府各單位，即時提供各項正確資訊」、「廢到笑...」、「被日本爆了，不得不出來了」、「果然是網紅」、「狐假虎威就是在說蔡政府」、「人家收工回家了才來廢話？」、「攝影棚在台灣嗎」、「我們哪有主權」、「下台！」、「只會出一張嘴」、「怎麼還是模板文？」、「飛彈飛過你家了啦」、「年底選舉穩了」、「飛彈飛過領空也不敢講」、「連飛彈飛過台灣都不告訴國民」。