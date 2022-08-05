鴻海（2317）7月營收報喜，以4,751億元，月減9.71％，年增13.66％之姿，超越去年7月的4,180億元，寫下歷年同期新高，另累計前7月營收則達到3兆3,937億元，呈年增8.83％，單月及累計營收同創歷年同期新高，且表現均優於公司預期。

由於第三季變數仍多，展望未來，鴻海表示，展望審慎，仍需要密切觀察通膨、疫情與供應鏈的後續變化。但以目前能見度而言，約與市場預期相當，仍可望維持年增的表現，至於今年全年的表現，仍延續之前的說法，可望優於公司原先持平的看法。

就四大產品類別的表現言之，相較於6月，「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」月對月皆維持正成長，表現優於公司預期，僅「消費智能產品類別」因進入產品轉換期，月對月表現有衰退情形。以年對年的表現言之，「雲端網路產品類別」及「電腦終端產品類別」皆達雙位數成長；「消費智能產品類別」則出現顯著成長，表現優於公司預期。

就四大產品類別累計前7月的表現言之，四大產品類別年對年皆有正成長表現，其中「雲端網路產品類別」因伺服器市場整體需求維持暢旺，表現最佳，年對年出現強勁的雙位數成長，「電腦終端產品類別」受惠於新品發布及供應鏈管理的優勢，可以穩固較多的零組件，而「元件及其他產品類別」則受惠於消費性及其他產品零組件需求，年對年均出現顯著的成長，表現均優於公司預期。

至於「消費智能產品類別」受惠於主要產品持續熱銷，雖2021年同期基期已高，但本類別年對年仍有正成長。