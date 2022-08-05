中國大陸人口拐賣問題嚴重，福建南平蔡姓一家5口人，包括3姊弟和母親，共有4人於41年前先後被拐，蔡家二姊多年來苦尋家人，終於在2017年先找到獨居的父親，接著分別在2019年、2022年找到姊姊和弟弟，3姊弟終於團聚相擁而泣，接下來還要繼續尋找已經高齡78歲的母親，令人遺憾的是，他們的父親已經抱憾而逝，未能盼到與家人團聚。

根據搜狐網報導，現居住於屏東福建寧德屏南縣的女子蔡右紅是中國大陸人口拐賣集團受害者，41年前他們一家5口在福建南平生活，沒想到母親、弟弟、妹妹和她自己都先後遭人拐賣，全家只剩下父親1個人。

蔡右紅回憶，1981年11月某日姊弟3人的母親出門後就沒有再回來，5歲的妹妹和3歲的弟弟接著也被一名重慶男子帶走後從此失去消息；弟妹失蹤後不久，蔡右紅某日也被張姓房東帶離家，並被送到屏南縣雙溪鎮一個偏遠山村張姓村民家中。

蔡右紅與父親合照。（圖／翻攝自網易新聞）

「我當時已經懂事，一直清楚地記得自己的名字和家人的情況」，蔡右紅表示自己當時一直哭著要回家，但養母明白表示她是自己花了300元買來做童養媳的，讓她別逃走，無奈之下她也只得留下，開始過著每天幫忙家務、上山砍柴，並且飽受養母打罵的日子。

蔡右紅於19歲時與養母家的大兒子結婚、生養一對兒女，而她也開始打聽親生父母的消息，直到2017年，她才終於找到當時已經79歲高齡的親生父親，但對方當時已經神智不太清楚，並且於2019年過世。

今年6月，蔡右紅向南平警方報案，希望警方能夠幫忙尋找她的母親和弟妹，幸運的是，沒過多久警方就向她表示，已經找到她的弟弟，3名涉嫌拐賣她家人的嫌犯也已經遭到抓捕；接著在7月初，蔡右紅和姊弟共3人終於在分別41年後相認團聚，雖然3姊弟接下來還要再沒有照片、沒有詳細地址的情況下，尋找親生母親，但3姊弟已經不再孤立無援，他們還有彼此可以互相扶持。

更多 CTWANT 報導