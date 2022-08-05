巴菲特強烈反對短線交易，他建議持股一年內的利得應該課以一○○％的所得稅。

「查理跟我希望長期持有股票。事實上，當我們很老的時候，你可能看到我們還在那裡，彼此不知道對方是誰。」

「我們喜歡買公司，我們不喜歡賣掉，我們希望這關係能夠持續終身。」

「我們大部分的股票將會繼續持有好幾年，我們的投資決策是看長期的企業成果，而不是看當天的股價來決定的。購買整家公司只看到短期的結果，那是非常愚蠢的；買市場上的普通股票，等於是買一家公司的一部分，如果只迷惑於短期利潤，我們認為那也是非常不妥的。」

不只是巴菲特做長期投資，他也希望波克夏海瑟威的股東盡量長期持有股票：「如果我開一家俱樂部或是在教堂傳教，我衡量自己是否成功的方法，不是看信徒來來去去有多少人，或是俱樂部有多少會員。我真正喜歡的是沒有人願意離席，所以沒有空位給其他人。」

購買一家公司也可以從這方式來想：「這有點像是戀愛。你花時間陪伴愛人，然後你有第一次約會，最後，重要時刻來臨。第二天，你會開始想說，如果有人給我二倍或三倍的利益來交換，我會出售嗎？」

巴菲特說，他是那種「李伯大夢」(Rip Van Winkle)型的投資人。(編按：李伯被形容成晚於時代的人)。

「我最喜歡的持股期間是永遠。」

「股票很簡單。你要做的就是以低於內在價值的價格，買進好公司的股票，管理公司的人必須非常正直又有能力，然後你就永遠抱著這股票。」

巴菲特說，或者你可以按照威爾．羅傑斯(Will Rogers)的方法。據說羅傑斯買股票前會仔細研究市場，然後「當股票漲了一倍，就賣掉。」如果股票沒有漲一倍呢？

「如果沒有漲一倍，就不要買。」

巴菲特、他的朋友，以及他的同事，他們有個獨特之處，就是他們關懷其他人。

「資本利得與投資現代生產設備，都是經濟生產造就社會福祉所必須的。如果整體產業沒有持續創造與利用新的資本，勞工就業機會、消費者需求與政府承諾，都將無法實現，而且只會令社會更加挫折。無論是社會主義者或是資本主義者，對於這點都很清楚。西德與日本經濟上驚人的成功就是例證。累積大量的資本，使得這些國家提高生活水準的速率高過美國，即使美國在能源上享有較優越的地位。」

利用財務槓桿進行併購，雖然造成投資人獲利，但是對於社會沒什麼好處。像是股票的替代債減少公司的稅，這就影響各種社會計畫的財務。

「如果你讀到有關布恩．皮肯斯(Boone Pickens)與吉米．戈德史密斯(JimmyGoldsmith，編按：原名為James Goldsmith)等人的故事，他們會提到為股東創造價值。他們其實沒有創造價值，而是從社會轉移價值給股東。這可能是好事，也可能是壞事，但是絕非創造價值，這不像亨利．福特(Henry Ford)研發汽車，或是雷．克洛克(Ray Kroc)想出比別人更好的方式供應漢堡⋯⋯。過去幾年，許多公司被了解這遊戲規則的人所改造。這表示每位公民必須付出更多錢，才能得到政府應該提供的各種物資與服務。」

當獎賞不相稱時對於社會的安全、健康、幸福與福祉，其他人也做出一樣重要的貢獻，但是他們所賺到的錢卻比他少，巴菲特說：「對於我帶給社會的貢獻，這個社會給我很大的獎賞。」

「我個人認為，我所賺的錢有很大的比例是因為社會。如果你把我放在孟加拉或是祕魯，你會發現才華放在不對的地方會有什麼樣的結果。我必須多奮鬥三十年。我做得很好，我所工作的市場體系碰巧給我很大的獎賞。麥克．泰森也是一樣。如果你可以在十秒內擊倒對方，然後就賺進一千萬美元，這個世界就是會為這種事情給你很多錢。如果你打擊率高達三成六，這世界也會給你很多錢。如果你是很棒的老師，這世界不會給你很多錢。如果你是很棒的護士，這世界也不會給你很多錢。我是不是要提出一些價值體系，對這現象多少重新分配？ 不，我不認為有人可以做到。但是我認為，這個市場體系對待你這麼優厚，也就是說，因為你有獨特的才華，市場體系給你很多能力購買物資與服務。像是你的嗓音嘹亮，所以你能唱歌，每個人在電視上或是哪裡聽你唱歌，都要給你很多錢。我認為社會對於這些人可以提出要求。」

「對於金錢，我不會有罪惡感。我認為，我的錢很多，代表我必須向社會做出許多回饋。我可以消費這些金錢，如果我願意的話，我可以雇用一萬人，在我有生之年每天什麼事情都不用做，就只是畫我的肖像。這樣國民生產總值也許會上升，但是這產品的效用為零，而且這一萬人因此無法從事愛滋病的研究，或是當教師，或是當護士。不過，我不會這樣做，我不會這樣回饋社會。我需要的物質不多，當我與內人過世之後，我會捐贈財產給慈善機構，作為對社會的回饋。」

(本文摘自《股神巴菲特》/商周出版)

【內容簡介】群眾瘋狂殺出時，巴菲特就買進；投資最重要的四個字是「安全邊際」；波克夏與長期股東從股市下跌中獲利……

本書萃取巴菲特從創造財富、管理財富到分配財富的哲學，完整呈現從交易、內在價值到平衡風險的過人智慧。

多年來，巴菲特的影響力與財富不斷成長，不過有一件事情都沒變，那就是他對事業與生活永遠誠實謙遜、樂觀進取。暢銷書作者珍娜‧羅渥（Janet Lowe）在這本《股神巴菲特》中，說明巴菲特是如何做到的。

本書反映巴菲特過去的生活，內容摘錄全世界最成功的投資人所說過的話，字字珠璣，趣味十足。

巴菲特的話往往出人意表，又總是那麼有趣，這是他商場智慧與機智的結晶。本書集結巴菲特對於網路經濟、家庭朋友、股票投資、資本配置、經營事業、繳納賦稅等議題，非常精闢的見解。巴菲特為什麼要將85%的財富捐給比爾暨梅琳達蓋茲基金會從事慈善事業，本書也詳細解析巴菲特是怎麼想的。

《股神巴菲特》不只是一本關於投資的書，更展現出巴菲特這位投資大師的個性與哲學。

本書許多字句是巴菲特一生智慧的結晶，可以讓你了解巴菲特對於許多重要議題的看法，因此這本巴菲特的語錄，也可以叫做給投資人的「生活經驗小書」（A Life’s Little Lesson Book）。

【作者簡介】珍娜‧羅渥（Janet Lowe）

著有暢銷書《比爾蓋茲開講》（Bill Gates Speaks）與《傑克‧威爾許開講》（Jack Welch Speaks）。《新聞週刊》（Newsweek）、《基督教科學箴言報》（Christian Science Monitor）、《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）與《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）都曾經刊載過她的文章。

【譯者簡介】李振昌

政大歷史系畢業，美國肯塔基州默海德州立大學（Morehead State University）大眾傳播學碩士。曾任中國生產力中心叢書主編與經理、讀者文摘叢書主編及良辰出版公司總編輯。