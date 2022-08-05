臺中城市吉祥物「石虎家族與歐米馬」見面會即將登場！臺中市政府新聞局分別於8月7日在臺中市港區藝術中心及8月21日在南區健康公園安排兩場見面會，讓大小朋友與石虎家族一起快樂放暑假！

臺中市政府新聞局表示，首場見面會適逢父親節前夕，將有神秘嘉賓驚喜現身為「虎爸」祝福，現場還有豐富趣味的音樂演出，迎接好朋友YOYO家族，讓大家一同歡度假日。另臺中城市吉祥物石虎家族和歐米馬一直是民眾的好朋友，為陪伴孩子度過開心又充實的暑假，打造專屬小朋友與石虎家族的記憶，舉辦2場吉祥物粉絲見面會活動，邀請受小朋友喜愛的YOYO家族香蕉哥哥、百香果姐姐、KIWI姐姐、鳳梨哥哥等超人氣哥哥姐姐，帶來耳熟能詳的卡通組曲，一同唱唱跳跳共度歡樂時光。

新聞局說明，月亮姐姐與樂虎、來虎將以輕快的舞步唱跳出主題曲「臺中石虎GOGOGO」，不僅用歌曲介紹出石虎家族成員的個性，也融入臺中在地特色美食，是一首可愛又朗朗上口的歌曲，歡迎大小朋友跟石虎家族扭扭身體舞出動人的精采旋律。此外，也邀請深耕臺中多年的小青蛙劇團，演出吸睛且寓教於樂的兒童劇，活動最後還有機會與石虎家族合影留下珍貴夏日回憶的照片，歡迎大家一同參與。

「石虎家族FUN遊臺中」是吉祥物和粉絲們的年度重要活動，每年石虎家族會到不同的地區舉辦見面會，除和粉絲們近距離互動，在地劇團演出道安宣傳短劇，以深入淺出的表演，協助大家建立交通安全觀念，加上活動場地常常是當地的特色景點，帶領民眾認識臺中各區的人文特色。除表演節目外，還有臺中市道安工作小組有趣的交通安全小知識攤位、社會局臺中親子館的關卡遊戲，現場通過考驗的小朋友還有小禮物，數量有限，千萬別錯過。

「石虎家族FUN遊臺中」活動將於8月7日下午14時在臺中市港區藝術中心及8月21日下午14時在南區健康公園熱鬧登場，免費自由入場，歡迎大小朋友前來參與，溫馨提醒您，疫情期間仍要戴口罩、勤洗手，保護自己與家人的健康，活動詳情請見「石虎家族Love&Life」FB粉絲團。

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