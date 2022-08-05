因應強勁剛性需求，桃園重劃區土地開發逐漸飽和，加上各式重大建設加持，熱門重劃區房價已坐5望6，無論土地開發還是買房民眾，皆開始出現外溢現象。旺佳廣告襄理廖進財表示，桃園新屋區因交通利多、近學區，未來將成為炙手可熱的新興地區，因此新建案也備受關注，像是由成裕建設投資興建的「成裕大囍2」，是區域少見的智能別墅，甫推出深受換屋客青睞。

新屋區位於桃園市最西端，東北鄰觀音區與中壢區，東南方則鄰楊梅區，鄰近台61、台66線，交通四通發達，且未來會規劃桃園捷運中壢新屋線，屆時可緩解桃園、中壢區間的交通尖峰擁塞問題，縮短通勤距離，也因擁有得天獨厚的地理位置，深受成裕建設的青睞。

成裕建設為桃園在地建商，在建築業深耕已有20餘年，一路秉持「誠信、專業、負責」的精神，並以最積極的態度，追求策略、管理、工程、技術及業務等全面性的創新，將誠實又踏實的服務效益回歸至住戶本身。近年，他們看準新屋的發展潛力，繼第一件作品「成裕大囍1」推出後，近期又推出「成裕大囍2」。

「成裕大囍2」基地位置位於桃園市新屋區三民路上，鄰近學區，距離新屋國小、國中僅700-900公尺；並且能夠快速連接61、66快速道路，前往觀音、中壢、楊梅及永安皆十分便捷；生活機能的部份，則是仰賴發展早期的商圈，附近還有台灣企銀與渣打銀行，以及新屋醫院、新屋區公所、新屋圖書館、新屋市場等等，車程通通只要5分鐘內的距離，非常方便；距離永安漁港、新屋綠色走廊等知名景點，車程也只要10分鐘以內，不用舟車勞頓即可享有優閒假日。

本案為61-64坪的智能別墅，主打14坪單層大主臥與前院停車。共有2排建築，分別為8棟與10棟，樓層規劃為3樓半。1樓規劃停車前院、面寬約4米8的大客廳、6人座餐廳、獨立廚房及奢華2件式衛浴；2樓有前陽台、14坪單層大主臥、獨立更衣間及4件式衛浴；3樓有開窗大次臥、收納空間及格局方正臥室；頂樓則擁約6坪空中花園、多功能開放空間及臥室，適合3代同堂大家庭，享受天倫之樂。此外，本案皆使用力霸5+5膠合玻璃隔音窗，可有效阻隔噪音；戶戶通風、採光佳，無暗房。

本案為建坪61-64坪的智能別墅，規劃2排建築，分別8棟與10棟。(圖/成裕建設提供)

值得一提的是，一樓前院面寬約4米8至5米，最多可停2台車，且擁有區域極罕見的17米棟距。廖進財表示，區域內幾乎沒有與「成裕大囍2」相似之物件，除了擁有前院停車、整層大主臥與棟距約17米的優勢之外，被知名休閒景點包夾的絕佳地理位置，使其擁有安靜的純住宅特性，仰賴成熟舊市區的良好生活機能，吸引很多在地換屋族。目前客層落在30-50歲，主要以中壢區及觀音區等區域客為主，總價為1488-1600萬元。

成裕大囍2

接待中心：桃園市新屋區三民路808巷