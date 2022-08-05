美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程後，北京政府以軍演進行報復，自4日至下周一（8日）上午10時，將在台灣周邊海域和空域共7處進行軍事演訓行動，引發外界擔憂1996年台海危機重演。知名團購達人「486先生」陳延昶則有不同看法，他認為這反而是買便宜房的好時機。
486先生在臉書發文，一開頭就表示「準備好買房了嗎？」他進一步說，「共軍針對台灣軍演，肯定會有一波逃難潮逃亡國外，到時就有便宜的房子可以買。」
其他網友紛紛表示「飛彈又要落在台海周邊，可能更勝96年飛彈危機，勢必造成股市房市大跌」、「房價要降了嗎？變相打房」、「到時候就可以買信義區」；不過，也有人不認同他的觀點「大陸禁天然砂出口臺灣，建材漲支撐房價」、「不太可能，台灣人大多無感了，已經習慣了」、「美國還沒撤僑，不怕」。
綜合媒體報導，住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，1995~1996年上次台海危機，台股從7051點跌到4503點，跌幅達36.1%，房市部分，當時許多屋主想要移民美國，像是北市大安區、東區部分店面紛紛慘遭拋售，如今兩岸軍事緊張，短期難免動搖買盤信心，一旦時間拉長，股市、房市勢必受到衝擊。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。