桃園一所大學某科系的系主任偷吃已婚女助理，該系主任每月給女方9000元租屋，兩人才有地方可以幽會，經女助理丈夫察覺提告，系主任還恐嚇女方不能承認。桃園地院審結，判2人須連帶賠償50萬元。可上訴。

判決書指出，女助理的丈夫主張，於2013年間與妻子結婚，育有1名未成年子女，而妻子任職桃園一所大學系上的助理，於2020年6月間與男系主任發生姦情，系主任每個月給與妻子9000元，誘使妻子在外租屋還購車，以便2人在該處約會，曾同遊台中長榮桂冠酒店與台中三井Outlet，此行為已嚴重侵害他的配偶權，故依法請求連帶賠償精神撫慰金125萬元。

對此，該系主任辯稱，女方與丈夫的婚姻本身即有破綻，他僅是以朋友身分，陪伴在女方身邊，並未與其交往，更未資助或誘使對方離開家庭；至於同遊台中，僅是因系上活動在台中，當晚女方向他哭訴婚姻問題，他擔心獨留對方在房內會釀憾事，才同房陪伴，且女方睡床、他睡沙發，絕無同床共眠。

桃園地院法官審理時，勘驗女助理丈夫提出的錄音譯文，發現該系主任數度要求女方與他口徑一致，不能承認婚外情，威脅女方若承認將進行報復，顯見2人確實有逾越一般男女交往分際之舉，考量雙方均從事教育事業，判應連帶賠償50萬元為合理。可上訴。