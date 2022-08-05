美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧大陸強烈反對，堅持出訪台灣，並與總統蔡英文會面，此舉讓大陸出招反制，接連禁止台灣食品、農漁業進口，並決定在台灣周邊進行實彈演習，台海衝突一觸即發。有專家提醒，如果大陸制裁台灣晶片業，將出現「斷鏈」危機，使得全球企業損失慘重，因為有高達66%的晶片與半導體都是由台灣製造商生產。

Fortune報導，台灣在晶片供應鏈扮演重要角色，尤其是先進製程的高科技晶片，從蘋果、英特爾到特斯拉，全球企業都依賴台灣生產的智慧型手機、處理器甚至是電動車自動駕駛的晶片，這也代表，若大陸對台灣實施任何行動，都將嚴重擾亂全球晶片供應鏈。

除了直接入侵台灣之外，大陸還有很多方式進行破壞，研究機構Capital Economics首席亞洲經濟學家Mark Williams表示，「北京可以包圍台灣的邊界，並管制商品和人員的進出，包括台灣先進晶片的供應。」

Mark Williams也說，「台灣晶片在不久的將來可能面臨供應中斷的狀況，這會引發各國出現恐慌性購買與囤積，台積電的重要設備商艾司摩爾也可能從台灣撤出員工，如果沒有艾司摩爾的支持，台積電無法增加產能或生產下一代晶片。」

報導提到，裴洛西選在一個敏感時刻訪問台灣，大陸國家主席習近平將在10月的共產黨大會上爭取個人第三次的連任，習近平絕對不會希望自己在國內民眾面前是軟弱的形象，國安專家Dan Pickard表示，「這讓習近平面臨採取行動而非依賴典型發表好戰言論的巨大壓力。」