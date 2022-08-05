美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台引爆大陸強烈不滿，並「 繞台」軍演，台海情勢頓時升溫。前立委蔡正元則在臉書感嘆，日本前首相安倍晉三生前主張「台灣有事、就是日本有事」，現在台灣真的有事了，怎麼日本靜悄悄的？

對於大陸解放軍昨起於台灣周邊海域展開軍事演習，前立委蔡正元在臉書感嘆，日本前首相安倍晉三生前主張「台灣有事、就是日本有事」，現在台灣真的有事了，怎麼日本靜悄悄的，「一點聲音也沒有」！

蔡正元質疑，是不是日本認爲「圍島演習」只是「台灣有小事」，不算「台灣有大事」，日本可以當作沒有這回事？或是日本認為等到「台灣有大事」，才可以認定日本才有事？問題是，「台灣有小事」日本都當作沒事，當真的「台灣有大事」。日本會當作有事才怪？

蔡正元感嘆，所以安倍晉三的遺志竟變成「台灣有事、就是日本沒事！」

大陸解放軍從4日至7日於台灣周邊海域展開軍事演習，日本內閣官房長官松野博一3日在記者會上表示憂慮。另外，與那國島因漁場距離演習地點不遠，當地漁民深恐生活受到衝擊而感到不安。

另外，NHK於4日晚報導，日本防衛省公布，大陸4日下午發射9枚彈道飛彈，其中五枚落入的水域位於日本的專屬經濟海域（EEZ）內，日本對此強烈譴責並對中國大陸進行外交抗議。