天后王菲近年較少現身公開場合，連社群平台都不常用，近況令人好奇。大陸狗仔日前終於拍到王菲的照片，原來她事隔18年和王家衛再度合作，不過外型卻被部分網友吐槽老很多。

大陸狗仔「攝影劉大錘」最近曝光王菲的一組照片，畫面中，王菲將頭髮盤到後腦勺，身穿白色的平口連身長裙，雙手平舉練習走位，但練習好幾遍都不太滿意，不停皺眉、擺出面有難色的神情，所以被發現臉上有紋路。而一旁的王家衛坐在位置上開懷大笑，兩人呈現對比，畫面變得很趣味。

王菲和王家衛隔18年再合作。（圖／微博@攝影劉大錘）

網友批評王菲像老奶奶。（圖／微博）

王菲罕露面的照片曝光後，許多網友都對她的外貌很有意見，紛紛留言：「王菲怎麼突然就老了，這還是王菲嗎」、「老態盡顯，歲月不饒人啊」、「瘦的啊，像60多歲老太太」、「好老喔！」，但也有網友緩頰，認為王菲都快53歲了，在沒醫美的狀況下，能保養成這樣已不錯，畢竟歲月沒饒過任何人，要酸民自己先照照鏡子。

王菲和王家衛目前合作過三次，分別是1994年電影《重慶森林》、2004年電影《2046》和王菲巡迴演唱會《彼岸花》舞台；這次是兩人相隔18年再度攜手合作，目前不清楚實際內容，從畫面上推判可能是拍攝廣告，但粉絲都向王菲敲碗，希望是新專輯或新電影之類。