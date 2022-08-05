Kia總代理台灣森那美起亞積極投入市場並屢屢寫下多項銷售佳績，尤其自宣告邁入品牌新紀元「Movement that inspires移動‧啟發人心」並接連導入新世代車款後，進口極致休旅Sportage已接下超過2000張訂單；跨界潮旅Stonic亦以潮流時尚、個性化、運動化獲年輕客群青睞。

Kia Stonic以POWER UP智慧油電、SAFETY UP進階安全、TECH UP前瞻科技三大產品DNA打造，深獲許多潮流年輕客群青睞。（台灣森那美起亞提供）

Stonic擁有運動跑格外觀，加上個性化內裝設計以及優異性能表現，成為年輕車主最契合的熱血夥伴，尤其搭載1.0T-GDi汽油引擎與48V鋰電池，在Mild Hybrid智慧油電動力整合下提供120ps/20.4kgm最大動力輸出，搭配7速雙離合器自手排系統與可切換Eco、Sport和Normal等駕馭模式的Drive Mode可變行車駕馭系統，不僅提供充沛、流暢的駕馭體驗，油耗表現更一舉達到19.9km/L的節能表現。

Stonic全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，包含SCC智慧巡航控制、HBA智慧遠近光燈調節、LFA車道維持輔助（全速域），與FCA前方主動防撞輔助（含行人、騎士、車輛偵測）等系統。此外，BCA盲區防撞主動煞車輔助與RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統，可協助駕駛隨時掌握周遭車況、降低意外發生機率。被動安全部分，全車系採用超過51%的AHSS先進高強度鋼材的車身結構，並搭配6具SRS輔助氣囊，全時守護駕駛行車安全。

此外，Sportage為Kia邁入品牌新紀元後，扮演支撐品牌質（品牌形象）與量（品牌銷售）全面提升的重要角色，一方面可滿足對空間有更高需求的家庭客群，二來它還承襲自純電休旅EV6的多項前瞻設計與科技配備。Kia乘用車全車系在Sportage的熱銷帶領下，7月接單近900張並較去年7月以突破年成長率250%的傲人成長速度，再次打破歷史同期銷售紀錄。

作為家庭移動堡壘，Sportage配備有LEVEL 2智慧駕駛輔助系統，搭配BVM盲區顯影輔助系統，讓每段旅程都擁有最佳防護。座艙內雙12.3吋全景曲面螢幕有著濃厚科技氛圍，且與Harman/Kardon頂級音響系統聯手提供絕佳聽覺饗宴，至於動力系統則由全新Smart stream 1.6L渦輪增壓汽油引擎擔綱，以小排氣量創造180ps最大馬力，在節能、節稅下依然保有豐富駕馭樂趣。

受到消費者矚目的進口極致休旅Kia Sportage，自6月上市首月訂單突破1500張後，7月持續獲得市場熱烈迴響，累計接單突破2000張。（台灣森那美起亞提供）

為了歡慶Kia銷售成長，台灣森那美起亞本月推出多項購車優惠，並推出「Kia 森呼吸」夏季健檢，車主預約回廠除享免費車輛防疫清潔與26項綜合車輛檢查並提供多項超值套餐組合，回廠消費滿額即贈Kia摺疊露營椅。

購車優惠以Stonic 1.4汽油（時尚、驚豔）版為例，享首年2999元低月付或低頭款2.2萬元，五年不限里程全車原廠保固；Stonic 1.0T智慧油電（時尚、驚艷、GT-line）版享首年3999元低月付或低頭款2.2萬元，五年不限里程全車原廠保固。Sportage（Trendy、Apex、X-line 4WD）版享價值5.5萬元專屬禮遇，包括原廠車側踏板組、雙鏡頭行車紀錄器（含螢幕）、原廠16色氣氛燈組、PM 2.5負離子淨化系統、防水腳踏墊組。