大陸浙江省溫州市國家安全局3日宣布，將台灣籍男子楊智淵以「從事台獨活動」為由逮捕；行政院發言人羅秉成4日回應，呼籲對岸尊重人身言論自由，不要濫捕。對此，媒體人黃揚明也幫喊冤，指楊智淵確曾代表一邊一國黨參選立委，但這2年已不太碰政治議題，都在下圍棋。

浙江省溫州市國家安全局3日公布，對從事台獨分裂活動、涉嫌危害國家安全的台灣籍犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查。國台辦發言人馬曉光表示，國家安全機關依法對涉嫌危害國家安全犯罪的台獨分子採取措施，充分說明凡是以身試法的台獨頑固分子，都逃脫不了國家法律的嚴懲。

楊智淵3日被溫州市國安局刑事拘傳。（取自央視畫面）

據陸方發布，楊智淵，男，1990年1月21日出生，台中人。楊智淵長期鼓吹台獨理念，夥同他人成立台獨組織「台灣民族黨」，以推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國為目標，大肆鼓吹公投建國，高調推行急獨路線，策劃實施台獨分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。

民進黨4日表示，本案完全未依循《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，向我方與家屬進行通報，對如此高度侵犯人權的行為，表達最嚴正的抗議與譴責。行政院發言人羅秉成也表示，目前法務部與陸委會尚未獲得對通報報拘捕楊智淵的事實與資料，呼籲對岸尊重人身言論自由，不要濫捕。

媒體人黃揚明4日也在臉書表示：昨天被陸方逮捕的台灣人楊智淵，2020年曾代表一邊一國行動黨參選新北第9選區（永和區）立委選舉，最後拿到了900票。事實上，他近2年已不太觸碰政治議題，臉書上都是他下圍棋的相關文章，也有他的朋友研判他到對岸是去參加圍棋比賽。黃揚明並強調，對岸這類舉措，只會讓台灣「抗中保台」的效應更加發酵。

網友也說：「想去對岸發展的，還是別沾政治」、「這個故事告訴你，愛下棋上網下下就好」、「中共都一直大動作幫忙民進黨，到底誰是中共同路人了」。