中國大陸宣布從４日開始到７日進行實彈軍演，台灣地圖邊緣劃了六個區塊，亦即軍事演習劃定的範圍，前彰化縣長卓伯源表示，這代表台灣即將面臨一個具有衝擊性的挑戰，蔡英文政府有無18套的劇本因應？

1996年台海危機時，李登輝總統安定民心，告訴國人不用擔心對岸的演習，我們有18套的劇本因應，而現在蔡英文政府是否也一樣有所準備了呢？我們看不出來。

卓伯源認為，國際關係一定要顧，但政府不能只會熱烈歡迎朋友，事情不能只完成一半！後續的情勢發展不能依靠人民自己的信心，而是政府要讓民眾安心。

他質疑，台灣現在採取非核家園政策，大量依賴國外進口的原物料是不是可以因應？未來如果不只三天，我們是否已經有了備援方案？

卓伯源稱，這樣的演習就是變相軍事封鎖領空、領海三天，這樣的狀況會不會持續的發生，造成國際發展的台灣因為無法安定而影響法人對台灣投資的信心。

卓伯源強調，拜託民進黨，人民要的很簡單，就是和平！