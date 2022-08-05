爭議網紅鄧佳華近來才不到一週就辭掉保全工作，改去賣雞蛋糕，還公開宣示不會輕易離職，盼能取得老闆的信任，絕大部分網友都不看好，更稱他已在1年換5份工作，實在很能讓人信服，對此，鄧佳華4日暴怒稱絕不離開餐飲業，欲粉碎外界既定印象，反被網友譏笑:「已經截圖了」、「這笑話真好笑」。

鄧佳華去年8月曾曬出日月光工作證，結果因考核沒過被開除，到電子廠又以「影響公司秩序為由」被離職，9月跟連千毅簽約當直播主助手，又稱想踏出舒適圈離職，後來改當外送員、成人片男優，今年7月再當保全也只撐6天，這次則突然宣布到雞蛋糕打工，並稱不會讓女老闆失望，將會做滿10年工作。

鄧佳華曾高調PO出日月光員工證。(圖/鄧佳華 IG)

鄧佳華做過連千毅直播助手，也曾跑過外送員。(圖/蘭庭精品 FB、鄧佳華 FB)

然而，顯然網友們並不對他看好，連日被負面留言灌爆。對此，鄧佳華也在社群說重話反擊，自誇只要有美女老闆在絕不離職，反倒是網友們每天愁眉苦臉，成天有慣老闆跟上司刁難，又需要面對工作的壓力，認為大家是因為這個原因來打擊他的工作，更怒罵所有人可悲又不夠成熟，他會堅持走自己的路。

鄧佳華自誇只要有美女老闆在絕不離職。(圖/鄧佳華 FB)

此貼文一經PO出，招來更多網友謾罵：「我打賭這次不用一個禮拜」、「佳華求求你了，認真工作好嗎，不要再讓美女老闆擔心了」、「阿不是說要成熟不發廢文，這篇夠廢啊」、「要不要先猜猜下一個是什麼行業？」、「哈哈哈。你這笑話真好笑」、「好喔！我就看看能不能一個月，你這篇我已經截圖了！」

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