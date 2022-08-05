連日傳出多名台人遭騙去柬埔寨從事詐騙集團行業，人數恐高達5000人，柬埔寨一詞也成為熱搜關鍵字。一名女網友就表示，自己堂弟也是被騙到柬埔寨「豬仔」的其中之一，但堂弟卻不是因為抗拒從事詐騙，而是不適應環境才想回台灣，讓她氣炸了。

女網友在《Dcard》PO文「弟弟被騙去柬埔寨了」，她說看到最近的柬埔寨新聞沒有特別感觸，但沒想過身邊竟然就有案例。原PO表示，家人告訴她堂弟也被騙去柬埔寨，原先以為只是開玩笑，問了好久才知道家人是認真的。

原PO表示堂弟明知去柬埔寨是從事詐騙業，仍堅持要去，是因為不適應環境才想返台，如今可能被集團控制，無法把話講明。(圖／Dcard)

原PO表示，堂弟不務正業，20歲出頭卻不學好，每份工作都做幾天就嫌累辭職，整天與狐群狗黨鬼混不回家，但沒想到這次10幾天沒回家，報警處理才發現堂弟已經飛去柬埔寨，看到這幾天新聞，做好已經再也見不到面的準備。

原PO說，原本以為堂弟是被騙去當詐騙集團，沒想到叔叔卻透露，堂弟其實早就知道去柬埔寨是當詐騙，會想回台的原因只是因為不習慣當地環境，讓她超傻眼，氣得大罵希望一入境警察就把人抓走，「難怪詐騙案無窮無盡」。

原PO說，堂弟後來有用臉書跟她聯繫，希望可以隔天下午5點去機場載人，但話卻一直說不清楚，又突然說自己已經到屏東，讓她相當猶豫要不要報警，詢問後警察表示堂弟很大機率仍在柬埔寨，但被集團控制，所以不敢把話說太白，也只能用臉書聯絡。

原PO為了以防萬一，取消情人節大餐，做好下午出門接人準備，卻在中午突然接到叔叔電話，表示堂弟已經找別人接機了，讓原PO傻眼「都不用先說的」？

文章PO出後不少網友也傻眼：「8+9就真的不用救了，少一個是一個」、「明知詐騙還去，活該死好」、「認真建議，這種親戚不用理會，妳就在旁邊看戲就好」，但也有人祈福：「如果人平安歸來，希望可以改過自新」、「現在新聞曝光，要救人更難了，希望妳堂弟順利回家」。