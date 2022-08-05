女星安以軒和德晉集團主席陳榮煉結婚5年，育有一對兒女，家庭生活幸福美滿，未料今年農曆過年前，陳榮煉傳出遭澳門警方逮捕，時隔半年(4日)有媒體指出，檢方已完成陳榮煉在內9人的起訴書，並正式提出告訴。

陳榮煉今年1月因涉嫌非法經營賭場、洗錢，遭到澳門檢方逮捕，近日，檢方已完成偵查，認為他涉嫌和周焯華的犯罪團夥共同經營非法賭場、洗黑錢，據悉，檢方已正式向法院提出控訴，且控訴內容與周焯華的案子極為相同。

而太陽城集團創辦人周焯華去年11月被逮捕後，今年5月正式起訴，涉及進行非法賭博、領導犯罪集團、詐欺、洗黑錢等罪名，將在下月2日開審。雖然陳榮煉不在周焯華案起訴的21人名單中，但之後仍逃不過司法問題，遭到逮捕，若數罪併罰可能會判處20年徒刑。

安以軒在老公出事這半年來，和孩子幾乎銷聲匿跡，520時更淨空微博，設定僅半年可見，也引發婚變揣測，但安以軒經紀人僅表示「藝人私事不作回應，謝謝」。