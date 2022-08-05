連日來台灣人被騙到柬埔寨從事詐騙行業，人數多達上千人，使柬埔寨成為熱搜詞，也讓不少人好奇柬埔寨當地究竟多混亂、腐敗。一名在柬埔寨生活4年的當地台人PO文揭露內幕，曝光腐敗不堪的現況。

原PO在PTT八卦版表示，自己從2019年到柬埔寨金邊，如今已快4年，沒想到大家認識柬埔寨竟然是從人口販賣新聞中得知，但從鄉民留言中，可以發現許多人其實根本分不清楚中南半島5個國家(泰國、寮國，越南，緬甸，柬埔寨)，包括柬埔寨是共產國家，正在內亂，連翁山蘇姬也被扯進來，因此想跟大家分享柬埔寨的現況以及內幕。

台灣超過千位民眾被騙到柬埔寨工作，警方在機場舉牌示警，希望能攔截一個是一個。(圖／陳麒全攝)

原PO表示，自己試著以當地人角度出發，並用比較好比喻的東亞各國來進行描述。他表示，泰國就類似於日本，是半島經濟的領頭羊，同時也是觀光發展最好的，柬埔寨人講到泰國旅遊，就跟台灣人講到日本一樣眼睛發亮。

原PO繼續說，越南則類似於南韓，剽悍的民風，文化獨樹一格，近年來工業與科技更頗有超越泰國氣勢，但由於與柬埔寨歷史恩怨，柬埔寨對越南人又恨又羨慕；寮國則是類似北韓，封閉的地勢、優渥的自然環境，經濟卻相當脆弱，因此重度仰賴大陸與泰國，對柬埔寨人來說，寮國就像台灣對北韓、菲律賓那樣看似很近卻又很陌生。至於緬甸，由於並未與柬埔寨接壤，因此柬埔寨人對緬甸的認識恐怕比其他國家都要淺。

原PO接著表示，柬埔寨在自己眼中感覺，有點類似台灣，或是未來的台灣，經濟面向上，屬於半島五國中後段班，雖然有世界遺產吳哥窟，但觀光始終被泰國與越南壓著打，加上歷史因素，柬埔寨與周邊相處都不好，有點被孤立。

原PO說，柬埔寨內部發展也有嚴重隱憂，毒品、賭博問題與緬甸齊名，以及蓬勃的色情產業，從2017年西港開放後變得更為嚴重，如今連台灣都開始受波及，儘管政府每年都跟黃賭毒宣戰，但幾乎沒有成效，西港更是幾乎每天都能看到重大社會案件。

原PO表示，首相洪森表面上說要嚴格打貪打腐，但私下家族成員與將軍們依舊到處獵地賣官酬庸，魚肉鄉民，大企業還能安全度過，小企業就只能認栽。他說，首都金邊雖然比較能夠放心，但當地華人或多或少都有被搶劫的經驗，隨著2020西港禁賭令後，犯罪情形也日趨嚴重。

原PO指出，隨著陸資捧鈔進場炒房，柬埔寨貧富差距擴大，受薪階級薪水更是低的可怕，年輕人痛苦指數超過40%，當地大學生都在想辦法未來可以移民到美國、大陸和日本，沒有台灣則是因為台灣的婚姻詐騙，和對待移工惡劣情形太有名。

不過這位當地台人也表示，雖然柬埔寨內政問題嚴重，但人民天性熱情、善良，自己曾在金邊騎車慘摔，馬上就衝出許多人幫忙擋車協助，並用英語幫忙指路藥房位置，相較於台北和東京熱情許多。他表示，現在看到許多對柬埔寨人的惡評，覺得必須抱不平，因為近年來事件，起因都是大陸違法博弈業者和台灣人蛇集團，以及柬埔寨政府腐敗導致。