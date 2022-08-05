「華爾街日報」今天引述美國官員報導，在中國於台灣周邊軍演之際，拜登政府推遲一場空軍義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈的例行性試射，以防與北京的緊張局勢升溫。
華爾街日報（The Wall Street Journal）的報導並提到，這些美國官員未提到試射可能延後多久，只有一人說可能是10天。
路透社無法立即聯繫上五角大廈官員請求置評。（譯者：楊昭彥）1110805
「華爾街日報」今天引述美國官員報導，在中國於台灣周邊軍演之際，拜登政府推遲一場空軍義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈的例行性試射，以防與北京的緊張局勢升溫。
華爾街日報（The Wall Street Journal）的報導並提到，這些美國官員未提到試射可能延後多久，只有一人說可能是10天。
路透社無法立即聯繫上五角大廈官員請求置評。（譯者：楊昭彥）1110805
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