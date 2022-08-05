為反制美國眾議院議長裴洛西訪台而舉行的鎖台軍演，在全球的矚目下正式上演。由於演習從大陸四面八方向數個演習區發射導彈與遠程火箭，中間還有數量不等的戰機升空，各種消息顯得有些凌亂。但總結演習首日主要科目看來，以長距離投射武力為主，包括PCL-191與PHL-03共2型火箭彈，以及東風-11A、東風-15B、東風-16、東風-17共4款導彈，而且這4款導彈都穿越台灣本島到達目標區。

東風-15B是東-15的改進型，1996年台海導彈危機時，絕大部份的發射導彈都是東風15型。這款導彈已經較為老舊，屬於即將淘汰的系列。（圖／新華社）

中共演習首日就排出戰術導彈與遠程火箭彈的科目，確實具有震撼效果。相較起今天同時出動包括殲-20、蘇-35、殲-16在內總數達百架的戰機，外界更關注於這幾款較少在公開實彈演習中亮相的武器。美軍與日本自衛隊也從4日上午就派出RC-135戰場偵察機、p-8反潛偵察機與十多架F-15戰機，外帶數架KC-135空中加油機進入演習周邊進行觀測偵察，整個台灣北部、東北部海空域因此顯得格外熱鬧。

最早傳出的是中午過後不久的遠程火箭彈射擊演習，包括PCL-191與PHL-03兩種型號，各發射了20與34枚。（圖／新華社）

舊型的PHL-03則是12管300mm遠程火箭彈是仿自1990年代俄羅斯的龍捲風火箭彈，射程較短。（圖／Wikipedia)

最早傳出的是中午過後不久的遠程火箭彈射擊演習，由於發射點在海邊，火箭彈發射時從地面到高空拉出長長的尾汽流，很容易被外界看到，因此也是最早傳出演習開始的訊息。今日演習動用的有2型火箭彈，分別是PCL-191與PHL-03，各發射了20與34枚。

PCL-191多管火箭彈是在2019年中共建政70年大閱兵時首次亮相，它是模組化設計的多管火箭系統，配備8枚370mm火箭，射程為350公里，也可改為配置2枚750mm火龍480戰術彈道導彈，每枚射程最遠可達500公里。據稱在浙江湖州與福建廈門都有部署，主要用於針對台灣的威懾性打擊火力。另一款較舊型的PHL-03則是12管300mm遠程火箭彈，仿自1990年代俄羅斯的龍捲風火箭彈，通稱「300遠火」，射程約100~160公里，2004年服役。

PCL-191多管火箭彈是在2019年中共建政70年大閱兵時首次亮相，它是模組化設計的多管火箭系統，配備8枚370mm火箭，射程350公里。靠台灣較近的浙江湖州與福建廈門都有部署。（圖／新華社）

在導彈部份，據中共國防部公布，今天共發射了4款，發射地點分別在福建、江西與海南。型號分別是東風-11A、東風-15B、東風-16等3款短程戰術彈道導彈，以及在演習中極罕見的東風-17高超音速導彈。

東風-11A是1980年代東風-11的改良型，於1999年服役，改良後準確性大增，射程增至500公里，已算是較老舊的導彈型號。4日飛越台北上空的應該就是這一型導彈。（圖／西陸網）

其中東風-11A是1980年代東風-11的改良型，於1999年服役，改良後準確性大增，射程增至500公里。東風-15B則是東風-15改良款，東風-15是1996年台海導彈危機的主角，至少發射了10枚。後來又出了3款改進型，其中東風-15B採用慣性制導與GPS全球定位系統導引，最大射程800公里，目前已屬於逐漸淘汰的型號。另外一款東風-16則屬於中短程彈道導彈，射程可達800~1000公里，是2010年才成的新式導彈，採用全數位化控制與較新的突防技術。在南海爭議擴大後，因其射程較遠，廣東一帶大規模部署了東風-16，射程可以直接覆蓋南海島礁。

東風-16屬於中短程彈道導彈，射程可達800~1000公里，是2010年才成的新式導彈，採用全數位化控制與較新的突防技術。因其射程較遠，廣東一帶大規模部署，射程可以覆蓋南海島礁。（圖／中國軍網）

而最後一款東風-17則是在中共建政70年大閱兵才首次亮相的乘波體臨近空間高超音速彈道導彈，當時讓中國成為全世界首個裝備超音速導彈的國家。它被認為是中共進行區域拒止／反介入戰術的重要支柱。它彈頭較小，射程可達1800~2500公里，飛行速度在10馬赫以上，除了速度極快，又因下降時僅以乘波體滑翔，因此極難偵測與攔截。它是目前中共已服役的常規武器中，令美軍最忌憚的大殺器。

東風-17是在中共建政70年大閱兵才首次亮相的乘波體臨近空間高超音速彈道導彈，當時讓中國成為全世界首個裝備超音速導彈的國家。其飛行速度在10馬赫以上，是中共已服役的常規武器中最令美軍最忌憚的大殺器。（圖／新華社）

從中共官方與外媒掌握的數據顯示，4日發射的4款導彈全部都越過了台灣上空，包括從海南儋州發射的東風-16、從江西贛州發射的東風-17、在福建發射的東風-15B，江西樂平發射的東風-11A則被日本防衛省測得越過台北上空到達台灣東部海上的目標區。中共官媒指出，從下午1點56分至下午4點為止，發射的各型東風系列導彈共計有11枚。若相較於1995年底至1996年初的兩波對台灣導彈演習，共發射12枚（另一說10枚），本回發射導彈在數量上可能已經結束，中共也宣布位於台灣東部海面上的導彈射擊目標區也解除海空管制，意即本輪演習應該不會再有導彈射擊。

熱心的網民整理中共官方與外媒的訊息後繪製的火箭彈與導彈發射圖，可以看出4款導彈全都越過了台灣上空。（圖／網路）

接下來尚有4天演習，應該都是海空聯合作戰演習，劃定的區域都在海上，可能沒有安排兩棲登陸作戰演習。在這輪演習結束後，若依照先前經驗，可能稍停一數日，還會有下一輪演習，如果還有第2、3輪或更多演習，台灣周邊對外航空與海運航道勢必還會受到干擾，相關業者與機構應該事先做好準備。要是美方未就此事與中方溝通，演習最長可能會長達2個月以上，說不定一直到10月的中共20大前才會完全停止。