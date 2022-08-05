為反制美國眾議院議長裴洛西訪台而舉行的鎖台軍演，在全球的矚目下正式上演。由於演習從大陸四面八方向數個演習區發射導彈與遠程火箭，中間還有數量不等的戰機升空，各種消息顯得有些凌亂。但總結演習首日主要科目看來，以長距離投射武力為主，包括PCL-191與PHL-03共2型火箭彈，以及東風-11A、東風-15B、東風-16、東風-17共4款導彈，而且這4款導彈都穿越台灣本島到達目標區。
中共演習首日就排出戰術導彈與遠程火箭彈的科目，確實具有震撼效果。相較起今天同時出動包括殲-20、蘇-35、殲-16在內總數達百架的戰機，外界更關注於這幾款較少在公開實彈演習中亮相的武器。美軍與日本自衛隊也從4日上午就派出RC-135戰場偵察機、p-8反潛偵察機與十多架F-15戰機，外帶數架KC-135空中加油機進入演習周邊進行觀測偵察，整個台灣北部、東北部海空域因此顯得格外熱鬧。
最早傳出的是中午過後不久的遠程火箭彈射擊演習，由於發射點在海邊，火箭彈發射時從地面到高空拉出長長的尾汽流，很容易被外界看到，因此也是最早傳出演習開始的訊息。今日演習動用的有2型火箭彈，分別是PCL-191與PHL-03，各發射了20與34枚。
PCL-191多管火箭彈是在2019年中共建政70年大閱兵時首次亮相，它是模組化設計的多管火箭系統，配備8枚370mm火箭，射程為350公里，也可改為配置2枚750mm火龍480戰術彈道導彈，每枚射程最遠可達500公里。據稱在浙江湖州與福建廈門都有部署，主要用於針對台灣的威懾性打擊火力。另一款較舊型的PHL-03則是12管300mm遠程火箭彈，仿自1990年代俄羅斯的龍捲風火箭彈，通稱「300遠火」，射程約100~160公里，2004年服役。
在導彈部份，據中共國防部公布，今天共發射了4款，發射地點分別在福建、江西與海南。型號分別是東風-11A、東風-15B、東風-16等3款短程戰術彈道導彈，以及在演習中極罕見的東風-17高超音速導彈。
其中東風-11A是1980年代東風-11的改良型，於1999年服役，改良後準確性大增，射程增至500公里。東風-15B則是東風-15改良款，東風-15是1996年台海導彈危機的主角，至少發射了10枚。後來又出了3款改進型，其中東風-15B採用慣性制導與GPS全球定位系統導引，最大射程800公里，目前已屬於逐漸淘汰的型號。另外一款東風-16則屬於中短程彈道導彈，射程可達800~1000公里，是2010年才成的新式導彈，採用全數位化控制與較新的突防技術。在南海爭議擴大後，因其射程較遠，廣東一帶大規模部署了東風-16，射程可以直接覆蓋南海島礁。
而最後一款東風-17則是在中共建政70年大閱兵才首次亮相的乘波體臨近空間高超音速彈道導彈，當時讓中國成為全世界首個裝備超音速導彈的國家。它被認為是中共進行區域拒止／反介入戰術的重要支柱。它彈頭較小，射程可達1800~2500公里，飛行速度在10馬赫以上，除了速度極快，又因下降時僅以乘波體滑翔，因此極難偵測與攔截。它是目前中共已服役的常規武器中，令美軍最忌憚的大殺器。
從中共官方與外媒掌握的數據顯示，4日發射的4款導彈全部都越過了台灣上空，包括從海南儋州發射的東風-16、從江西贛州發射的東風-17、在福建發射的東風-15B，江西樂平發射的東風-11A則被日本防衛省測得越過台北上空到達台灣東部海上的目標區。中共官媒指出，從下午1點56分至下午4點為止，發射的各型東風系列導彈共計有11枚。若相較於1995年底至1996年初的兩波對台灣導彈演習，共發射12枚（另一說10枚），本回發射導彈在數量上可能已經結束，中共也宣布位於台灣東部海面上的導彈射擊目標區也解除海空管制，意即本輪演習應該不會再有導彈射擊。
接下來尚有4天演習，應該都是海空聯合作戰演習，劃定的區域都在海上，可能沒有安排兩棲登陸作戰演習。在這輪演習結束後，若依照先前經驗，可能稍停一數日，還會有下一輪演習，如果還有第2、3輪或更多演習，台灣周邊對外航空與海運航道勢必還會受到干擾，相關業者與機構應該事先做好準備。要是美方未就此事與中方溝通，演習最長可能會長達2個月以上，說不定一直到10月的中共20大前才會完全停止。
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