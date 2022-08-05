在美國重要就業數據出爐前，華爾街股市主要指數今天收盤走勢分歧。此前英國央行英格蘭銀行（BOE）為對抗通膨，將政策利率一舉上調50個基點，為1995年以來最大升息動作。
道瓊工業指數下跌85.68點或0.26%，以32726.82點作收。
標準普爾500指數小跌3.23點或0.08%，收4151.94點。
科技股那斯達克指數上漲52.42點或0.41%，收12720.58點。
費城半導體指數上揚27.94點或0.92%，收3081.41點。（譯者：楊昭彥）1110805
在美國重要就業數據出爐前，華爾街股市主要指數今天收盤走勢分歧。此前英國央行英格蘭銀行（BOE）為對抗通膨，將政策利率一舉上調50個基點，為1995年以來最大升息動作。
道瓊工業指數下跌85.68點或0.26%，以32726.82點作收。
標準普爾500指數小跌3.23點或0.08%，收4151.94點。
科技股那斯達克指數上漲52.42點或0.41%，收12720.58點。
費城半導體指數上揚27.94點或0.92%，收3081.41點。（譯者：楊昭彥）1110805
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