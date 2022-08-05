台灣藝術大學校長陳志誠日前遭許姓學生會長提告霸凌，成為首位因霸凌而被立案調查的校長，但本刊調查發現，此案背後恐不單純，許生在提告前曾爭取「2022臺藝新策策展計畫」，更語帶玄機的表示如果沒有拿到這個機會「可能會太無聊」，確切案情則仍待教育部調查。

據了解，許生在校內十分活躍，根據其臉書資料，他在2017年進入台藝大音樂系就讀，曾任第14屆和第16屆學生會長，更是台藝大核心社團「台藝人請進」的管理員之一，他十分關心公共事務，2019年有在台就學港生參加反宋中被捕，許生也參加學生團體聲援，還多次因連儂牆議題和各種校務議題「槓」上學校，是許多學生眼中的風雲人物。

但本刊進一步調查，發現許生的大鳴大放恐非為同學喉舌這般單純，根據記者取得的資料，許生今年2月15日曾以通訊軟體傳訊息給台藝大主任秘書，表示自己有意參加學校展覽「台藝新策」的角逐機會，除提供計畫書外，還要主秘向校長陳志誠轉達自己的「心聲」。

「希望能有這個磨練的機會，讓我實踐，否則我可能會太無聊，來在意很多學校的事。」許生在訊息中先強調自己對台藝新策的重視，再語帶玄機暗示自己沒拿到策展機會的「後果」，最後表示要「先休息一天」以「等好消息」。

而「台藝新策」是台藝大的年度盛事，是提供年輕策展人大顯身手的機會，並且在有趣的展場中實踐創新的策展方案，獲選的策展者將得到60萬元補助經費，校方最終在專業評審後，由另一名年輕藝術家取得策展機會。

許生向立法委員范雲具名投訴女生宿舍發霉、校方掌控學生言論自由等，甚至直接到警察局提告自己遭校長霸凌。（圖／翻攝立法院議事轉播IVOD，CTWANT合成）

許生落選後，疑似要實現自己「太無聊，在意很多學校的事」的諾言而開始動作頻頻。他3月找上立法委員范雲投訴女生宿舍發霉、學校為新建有章博物館而放棄女生宿舍、掌控學生言論自由等，也不斷投書媒體闡述「高教亂象」，甚至直接到警察局提告自己遭校長霸凌。

而許生的言論也越發偏激，他起初稱自己是要為香港發聲和守護學生言論自由，後來直接在台藝大公開臉書用侮辱性言論謾罵陳志誠，包括「你真的是見人」、「我看你沒有！孬種！」、「真卑鄙」等，刺眼文字讓許多學生看不下去，卻礙於他是管理員身分而無可奈何。

陳志誠對於許生的動機則不願過多揣測。他提到，許生攻擊的許多事情並非事實，包括女生宿舍的發霉問題，校方接獲學生反應後早已改善，而女宿改建是向教育部無息借款，博物館的部分經費則是來自廖有章慈善基金會董事長廖黃香的億元捐款，雙方財源不同，但都因疫情嚴峻而難以發包，絕對沒有「捨女舍蓋有章」的情況。

「台藝大好，所有的學生校友都能受惠，這才是我們要努力的目標。」陳志誠表示，他在任期間積極推動各項校務和發展，提升各系所的設施與裝備，就是希望台藝學子將來能在國際舞台發光發熱，而不是像從前一樣只是「被挑選的螺絲釘」，他尊重所有學生的言論自由，但也期望大家能冷靜思考、理性發言，別讓母校校譽成為口舌之爭的犧牲品。

本刊用臉書訊息與許生取得聯繫，詢問他霸凌案的相關進度，與是否傳過「如沒得到台藝新策機會，將太無聊關心學校校務」的訊息，但他始終未讀未回，至截稿前沒有回應。

許生向立委控訴女生宿舍發霉，但校方接獲學生反應後早已改善，更沒有為了蓋博物館而放棄女生宿舍情事。（圖／趙世勳攝）

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