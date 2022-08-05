墾丁壹號將在8月19日至8月21日舉辦「悶好久音樂節」，活動由8月19日傍晚揭開序幕，共分為三大區域，包括戶外天空舞台區、室內能量舞台區以及元氣市集區。能量舞台的表演則由慣性成癮揭開序幕，魏嘉瑩、法蘭Fran、宇宙人輪番上陣，為三天的音樂節揭開序幕，屆時將有20組表演團體，連續10小時不間斷演出。

第二天節目中，由荷爾蒙少年開場演出，淺堤、禁藥王＆栗子輪番上陣、Leo王壓軸演出，用不同的音樂風格為墾丁的夜晚留下美好的記憶。禁藥王＆栗子則是近年來相當走紅的饒舌雙人組，黑色幽默帶有批判風格的創作，在台灣嘻哈市場掀起一波話題，深受輕人喜愛。

金曲歌王Leo王當天將壓軸登場，他再2019年獲得台灣金曲獎最佳男歌手獎的他，舞台上驚人的爆發力、對聲音技巧大膽運用，突破以往框架，成為新世代最佳創作嘻哈歌手，悶好久音樂節也是Leo王今年暑假唯一的演出活動，期待與粉絲見面互動。