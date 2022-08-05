共軍本週在台灣周邊海域演習，首日發射至少11枚飛彈，其中5枚落入日本專屬經濟區。紐約時報報導，北京藉此警告日本、美國不要在台海衝突時馳援台灣，但可能造成反效果。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本週訪台引發北京不滿，中國解放軍4日起在台灣周邊6處海空域舉行實彈演習。總統蔡英文呼籲中國理性自制，強調台灣不會升高衝突、挑起爭端，但會堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。

紐時報導，台海不大可能立即爆發衝突，但這場72小時演習仍讓區域繃緊神經，深怕過程出差錯，緊張情勢可能急劇升溫。共軍多枚飛彈落在日本附近水域，被視為中方暗示有能力攻擊駐日美軍，並警告東京當美國盟友要付出代價。

報導指出，中共總書記習近平今年稍晚幾乎篤定會取得第3任期，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情糾纏等因素導致中國經濟成長搖搖欲墜，習近平連任之路籠罩陰影。中國此時鋪天蓋地宣傳軍演、民族主義情緒高漲，可能有助習近平凝聚支持。

但習近平在意的不只是政治宣傳。報導寫道，習近平過去8年大力整頓軍隊，讓共軍加速轉變成能對台灣等地投射力量的先進部隊，這次演習可讓麾下指揮官取得空、海、火箭軍圍繞台灣聯合作戰的寶貴經驗。

美國史丹佛大學費里曼史波格利國際研究所（FSI）研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）說：「這不只是傳遞訊息。訊息傳遞表面下，他們基本上試著檢驗兩棲攻擊台灣必不可少的複雜作戰能力。」

多名在職與前任五角大廈官員及軍事指揮官分析，共軍在台灣北、南、東側操演區的飛彈試射既有戰略意圖，也有特定作戰目標。其中，台灣東部海域操演區彰顯共軍從東側圍堵台灣的能力。

曾任美軍太平洋艦隊司令的史威孚特（Scott Swift）說，這是向考慮在北京武力統一時馳援台灣的所有國家釋放明確訊號。

他分析，朝台灣東北海域試射飛彈用意是向日本、美國及台灣釋放訊號，原因是相關水域對3國各具敏感性；共軍在台灣東南海域操演是為展現擾亂呂宋海峽航道的能力，向各國釋放訊號，特別是美國、菲律賓及考慮馳援台灣的國家；台灣海峽操演區則是共軍展現控制關鍵航道船隻往來的能力。

談到5枚落入日本專屬經濟區（EEZ）的共軍飛彈，華府智庫戰略暨預算評估中心（CSBA）執行長曼肯（Thomas Mahnken）研判北京想提醒華府，共軍能攻擊台灣與區域內的美軍基地，如日本沖繩嘉手納空軍基地；北京也藉此提醒日方，美軍駐紮沖繩使日本淪為攻擊目標。

東京已為共軍飛彈落入日本專屬經濟區正式向北京抗議，並要求立即停止在台灣周邊軍事演習。

裴洛西持續在亞洲訪問，4日晚間抵達日本，預定5日會見日本首相岸田文雄等重要政治人物。部分分析家認為，如果北京用意是恫嚇日本，這次飛彈試射可能產生反效果。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）日本計畫主任辰巳由紀說：「見到情勢這樣發展，中國飛彈落入日本專屬經濟區，反而可能會助長更快速增加防衛支出的主張。」

至於華府反應，白宮以「不負責任行為」譴責共軍向台灣周邊海域試射飛彈。與此同時，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）下令延後義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈例行試射，避免區域緊張情勢進一步升溫。

華爾街日報報導，一名美方官員說試射只會延後10天左右。紐時表示，這次延期不大可能影響軍事準備，但可以給美國總統拜登政府表達美方努力緩和美中緊張關係的機會。

今年3月初，華府因俄軍入侵烏克蘭而與莫斯科關係緊繃之際，美國也曾延後試射義勇兵3型飛彈。

五角大廈在台海局勢緊繃時再次延後試射飛彈，引發國會共和黨籍議員抨擊。聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）說：「行政部門打算讓蒲亭（俄羅斯總統）和習近平對我們的飛彈試射時程指手畫腳多久？」