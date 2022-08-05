美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，中國大陸隨即在4日開始舉行軍事演習，引起外界擔憂兩岸局勢。而最新的網路民調卻顯示，裴洛西離台後中國大陸持續對台打壓，有41.2%的台灣民眾「非常擔憂」，更有42%的人「非常關注」中國大陸的軍演新聞，象徵著解放軍的「封台軍演」，令台海緊張情勢升高。

《YAHOO奇摩》4日起針對裴洛西離台後，中國大陸持續對台打壓發起網路民調，截至5日凌晨4時，已有18000人參與投票。對於「裴洛西離台後中國大陸持續對台打壓，你的看法是？」結果顯示，非常擔憂41.2%、有點擔憂20.7%、不太擔憂14.4%、完全不擔憂20.5%、不知道／沒意見3.2%。

針對「你有在關注中國大陸軍演新聞嗎？」的結果則為，非常關注42.0%、還算關注35.9%、不太關注14.8%、完全不關注7.3%；至於「政府打算發放農遊券幫助遭抵制的農漁民，你的看法是？」的結果為，非常有幫助6.7%、還算有幫助14.2%、不太有幫助23.6%、完全沒幫助52.0%、不知道／沒意見3.5%。