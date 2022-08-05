美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，大陸隨即宣布昨起在台灣周遭海空域軍演，其中發射多枚導彈與遠程火箭，引發各界恐慌。臉書粉專「工程師看政治」直言：「你有想過，這輩子會有飛彈從頭上經過嗎？」痛批總統蔡英文靠炒做兩岸獲取政治紅利，並呼籲民眾若有下屆選舉，請選一個「實而不華」的人，不要再選出「華而不實」的人。

針對目前兩岸情勢，臉書粉絲專頁「工程師看政治」今日（5）在臉書發文表示：「你有想過，這輩子會有飛彈從頭上經過嗎？你有想過，飛彈從頭上飛過，但防空警報沒響，我們要看外國政府的網頁，才會知道有這件事發生嗎？」

粉專指出，在這兵凶戰危的時刻，蔡英文發貼文說：「我們致力維持兩岸現狀，對建設性的對話，也一向抱持開放的態度。」但捫心自問，她上任後，兩岸何曾有建設性對話過？她何時有態度開放過？事實是她嗆對岸嗆了6年，反送中也炒作了近1年，更別提網軍側翼們，過去是如何抺黑造謠攻擊對岸，就連疫苗/疫情都沒有放過；她把對方當木頭，笑罵由她，又把對方當工具，拿來賺取無限的選舉利益，她就沒想過會有這一天嗎？

對此，粉專質疑，要把國家帶向戰爭何其簡單，要保護國家、在兩強間維持平衡，才是真正困難，也才是她工作該做的事，但她有這樣做嗎？如今台灣被半封鎖，美國遠在天邊又歌舞昇平，裴洛西走秀結束就離開，留下一堆爛帳，而蔡英文除了發固定格式、無實質內容的貼文之外，還能做些什麼？文章強調，百姓們都只是砧板上的魚肉，毫無自救能力，請民眾幫個忙，如還有下次選舉，絕對要選一個實而不華的人，不要再選出華而不實的人。