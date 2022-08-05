HDI廠華通(2313)公布上半年財報，每股盈餘為2.79元，為近年同期新高，華通表示，7月以來客戶訂單持續增溫，各產線製程稼動率逐步提升至高檔，審慎樂觀看待第3季營運，在新產能投入生產後，全年營收有望逐季走揚，帶動今年整體營運再創新高。

華通第2季合併營收163.33億元，年增32.17%，單季合併毛利率19.23%，年增3.27個百分點，稅後盈餘為14.4億元，年增134%，單季每股盈餘為1.21元，累計上半年合併營收為338.81億元，營業毛利為67.21億元，合併毛利率為19.84%，營業淨利為42.12億元，稅後盈餘為33.26億元，每股盈餘為2.79元，年增115%，創近年同期新高。

華通表示，第2季是PCB傳統淡季，且4、5月受到上海封城及台灣疫情等突發因素干擾，但美系客戶筆電及衛星產品訂單持續暢旺，在公司經營團隊穩健的策略，搭配接單及產能調配的快速應變能力，創造近年來最佳第2季的業績。

即使今年全球手機市場呈現衰退，但華通藉由HDI技術的廣泛應用，滲透到更多消費性產品應用端來分散風險，美系客戶手機、筆電、平板電腦等新品在第3季都陸續進入量產階段，讓華通第3季營運看好。

華通表示，7月以來客戶訂單持續增溫，HDI、FPCB、RFPCB、SMT等各產線製程稼動率會逐步提升至高檔，成為第3季營運成長的驅動力，審慎樂觀看待第3季營運，亦會密切觀察全球總體經濟的後續發展。

除HDI之外，市場關注的兩大焦點分別是去年擴大美系客戶的軟板業務，以及話題性十足的低軌道衛星產品。

在軟板及低軌道衛星部分，華通今年擴增10%-15%的軟板產能已到位，現已投入美系客戶新產品的量產；至於低軌道衛星產品，目前華通除了是SpaceX星鏈計畫中主要PCB供應商外，由於公司多年耕耘衛星用板所累積的豐富經驗以及技術能力，具備有先進者優勢，也成為其他低軌道衛星業者未來尋求合作的首選供應商，對於方興未艾的衛星業務成長可期。

由於華通上半年業績優於過往季節性水準，法人預期，華通下半年在新產能投入生產後，全年營收有望逐季走揚，帶動今年整體營運再締新猷。