美國眾議院議長裴洛西訪台19小時，導致台海局勢急劇升溫，大陸4日起實施軍事演習並向台灣北部、南部及東部周邊海域發射11枚東風彈道飛彈，並經證實飛彈有飛越台北上空，引起民眾憂心。美國德州州立大學副教授翁履中表示，如果每個月都來一、兩次演習，除了半導體以外，其他產業都會受到極大的衝擊。

朱學恒4日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》節目中表示，接下來我們面臨海空封鎖，他說是3天，但可以延長到5天。我們的能源狀況怎麼辦？訂貨、訂單怎麼辦？國際的快遞航運怎麼辦？

朱學恒問到，接下來的運作會是怎樣的狀況？翁履中表示，他比較擔心發生不好的情況，就是軍事演習真的會變成比較長的時間，台灣不擔心一次、二次軍事演習，但台灣擔心的是，如果每個月都給來個一、兩次或者包圍演習，或是干擾的時間更長一些，對台灣就會造成更大衝擊。

翁履中指出，他比較擔心除了半導體相關產業之外，其他產業可能會一步一步地被中止。人們常說半導體是護國神山，可是台灣2300萬人大部分都不在這個產業裡面，半導體的勞動人口並沒有想像那麼高，在各個科學園區可能很密集。除此之外，台灣大部分的人是在其他產業，因此，其他產業都會受到極大衝擊，經濟遭到打擊，大家的荷包也就會縮水。