基隆市警局前林姓偵查隊長今年3月前往小吃店消費確診，衍生警界染疫風波吃店消費，不知染疫，隔天參加市警局餐會，導致多名，後續因隱匿足跡遭拔官記過處分，但傳出林有冤屈，當時是為搜證，憂線人身份曝光不敢多言，近日案件偵結，不服向保訓會提申訴。對此，警局表示，待復審結果，再辦理後續行政作業。

今年3月林員前往小員警確診，警政署一度調派警力支援，市警局督察科、衛生單位調查後，認定林員隱匿足跡，最終依規定記過處分，並改調非主管職，目前任刑大科偵隊警務員。

不過，近日傳出林員前往小吃店消費，主要是為辦案蒐證，當時擔心線人身份曝光才會隱匿足跡，近日案件偵查終結，他不甘被眾人誤會，向公務人員保障暨培訓委員會申訴，希望撤銷處分。

對此，基隆市警局回應，林姓同仁人事案查處、核定處分等程序，均依規定辦理，並經考績會決議。有關當事人不服行政處分，今年5月中旬已向公務人員保障暨培訓委員會提起復審，警局將待復審結果，再辦理後續行政事宜。