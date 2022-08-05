央視新聞5日報導，中國國務委員兼外長王毅4日在柬埔寨金邊出席東協與中日韓（10＋3）外長會提出：規畫東亞發展長遠藍圖、推進區域經濟融合、是提升危機應對能力、引領地區轉型發展等四項建議。

王毅表示，25年前，地區國家著眼21世紀東亞前景，秉持開放的區域主義精神，順應全球化發展大勢，開啟了10＋3合作進程。25年來，10＋3合作不斷深化，取得大量重要成果。確立了東亞共同體目標，完善了合作架構；建成全球最大的自貿區RCEP，促進了東亞產供鏈體系和利益的融合；強化了危機應對能力，打造了清邁倡議多邊化等標誌性成果。奠定了以東協為中心的區域合作架構。

王毅說，當今國際格局加速演變，科技和產業革命發展迅猛，挑戰和機遇都前所未有。10＋3合作正處於承前啟後的關鍵時期，中方願同地區國家一道，堅持團結協作，堅持10＋3作為東亞合作主管道，堅定共促地區和平、穩定、進步的初心宗旨，著眼13國人民的根本利益和長遠福祉，推動東亞合作保持發展勢頭，實現新的飛躍。

王毅提出四項建議：

一是規畫東亞發展長遠藍圖。中方支持通過10＋3合作新的5年工作計畫，為未來合作提供全面指導，注入新的動力。探討10＋3、中日韓及三個10＋1合作相互促進、共同發展。

二是推進區域經濟融合。中方願在中國東協合作基金框架下設立RCEP經濟技術合作專項捐款，助力東協國家提升協定實施能力。推進區域產供鏈融合發展，支持建立10＋3移民和領事磋商機制，有序增加彼此直航航班頻次。

三是提升危機應對能力。中方支持10＋3應急醫療物資儲備中心建設、支持建立災害管理部長級會議機制，將盡快提供醫療物資清單。將增加對10＋3大米緊急儲備機制的資金支持，提高本地區糧食供應能力，更好維護糧食安全。

四是引領地區轉型發展。拓展數位基礎設施、電子商務、數位物流、智慧城市等領域進一步開展交流合作。助力地區數位轉型。加快地區綠色發展，推動建立10＋3低碳合作夥伴關係。加強減貧合作，縮小地區發展鴻溝。

報導稱，各方充分肯定10＋3合作為地區國家成功抗疫和復甦經濟發揮的重要作用，一致同意加快推進區域經濟一體化，全面實施RCEP，助力各國增加經濟韌性，保障產供鏈通暢，共同應對糧食和能源安全挑戰。各方將深化公共衛生、數位經濟、綠色發展等領域合作，實現低碳、可持續發展，推動10＋3合作更好造福各國人民。