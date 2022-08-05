解放軍從4日中午起，在台灣周邊6大海空域舉行實彈軍演，白宮周四說，為了加以因應，美國總統拜登將讓「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母打擊群在南海較原本預定停留更長的時間。

此外，據CNBC新聞網4日報導，拜登將延後預定的洲際彈道飛彈（ICBM）試射。而這兩項宣布都顯示，華府在尋求美軍提高亞太警戒的同時，也不讓北京藉機指控美方行動意在挑釁，而增加對台與鄰國的威脅。

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）周四說，「雷根」號航母打擊群在南海停留的時間會比預定的久些，而這是為了「監控相關情況」。

據美軍說，「雷根」號航母打擊群從7月中起，就在南海執行任務。另一方面，柯比說，延後「義勇兵3型」（Minuteman 3）洲際彈道飛彈試射，在於正值中方在台灣周邊舉行破壞穩定的軍演之際，展現「核武國減少誤判風險的負責行為」。