美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，引爆台海關係緊張，共軍更在台灣周遭海空域畫出6個演習區進行軍演。有網路民調顯示，裴洛西重申美國保障台灣民主的決心後，62.0%民眾認為「完全沒信心」，更有40.9%民眾認為當前台海關係「非常不安全」。網友直言，62.0這個數字最恐怖，因為代表民眾對美國與蔡政府根本沒信心，蔡政府的大內宣恐害死小老百姓。

《YAHOO奇摩》3日起針對裴洛西訪台效應發起網路民調，截至今日早上8時，已有19500人參與投票。「裴洛西重申美國保障台灣民主的決心，你對美國協助防衛台灣的看法是？」結果顯示，完全沒信心62.0%、不太有信心16.4%、還算有信心10.1%、非常有信心9.1%、不知道／沒意見2.4%。

針對「你對目前台海關係的看法是？」認為非常不安全40.9%、不太安全32.2%、還算安全18.7%、非常安全5.8%、不知道／沒意見2.4%。

此結果引發熱議，網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo奇摩新聞》留言：「對美國完全沒信心的竟佔62.0%！真要命！這代表人民根本不相信美國跟蔡政府」、「人民早已看穿美國跟蔡政府在玩的把戲，他們這樣整天內宣自嗨，根本害死小老百姓」、「民進黨執政除了酬庸跟洗腦，不知道還幹了那些壞事」、「哈哈哈！沒關係！台灣人力挺小英和民進黨就好唷」、「死忠的依然死忠」。