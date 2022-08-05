共軍昨(4日)中午起對台灣周遭海空進行實彈軍演，但事前卻疑似動用網軍攻擊總統府、國防部、外交部等部會網站，4日晚間10時許，全國警察用來受理案件、調查資料的警政知識聯網與警用行動載具也無法連線，一度癱瘓2小時多，讓員警差點崩潰，警政署調查後，確認並未遭駭客攻擊，而是機房設備故障所導致。

許多員警在臉書粉專「靠北police」發文表示，不知道警政署是否有被駭客入侵，無法查詢資料，而感到不便。

對此，警政署表示，4日22時30分左右接獲縣警局同仁反映部分警政資訊系統無法使用，經查為機房網路連線設備故障，導致系統無法正常查詢，已初步排除遭駭客攻擊，亦無民眾個資外洩之情事。

經過3個多小時，警政資訊系統在5日凌晨1時恢復正常，警政知識聯網不再一片空白。

警政署調查後表示，8月4日22時30分發現警察相關勤務系統無法正常連線使用，經查係機房網路連線設備故障，導致系統無法正常查詢，初步排除遭駭客攻擊，亦無民眾個資外洩之情事。

目前已針對網路設備故障部分，啟動應變機制更換設備，並於8月5日0時50分陸續恢復服務。將持續精進警政資訊系統維運工作，並加強檢視相關設備安全管理措施，以提升整體系統服務之有效性與可用性。