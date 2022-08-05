網美黃琳擁有甜美臉蛋及傲人火辣身材，就讀大學時被PTT鄉民封為「世新女神」，加上五官神似女星楊穎，還被稱為「兇版Angelababy」，Instagram上擁有81萬人追蹤，不過常與網友分享美照的她，昨(4日)卻公開自己的崩懷照，甚至還加碼放大版，嚇壞一票網友，紛紛追問她究竟怎麼了?

黃琳在instagram曬出一系列美照，只見她身穿白色上衣搭配超短牛仔裙，並套上牛仔外套，露出胸前整片雪白肌膚及纖細水蛇腰，一雙纖細火辣長腿更是引人無限遐想，還不忘對著鏡頭做出銷魂表情，讓廣大男性粉絲看的小鹿亂撞，不過搶盡目光的依舊是一對傲人車頭燈，幾乎要直接從上衣彈出，讓人看的鼻血直流。

不過她PO文寫道「最後一張最漂亮」，引發無數網友好奇心，沒想到一看竟是她表情還沒擺好被拍的NG照，只見眼歪嘴斜模樣全曝光，甚至還把該張照片分成3張，最後更是放大臉部表情，還在頭上加了3個問號，似乎疑惑拍照當下怎會擺出這個表情。

黃琳不計形象的醜照一公開，短短時間就吸引近2萬人按讚，網友紛紛留言：「最後一張太可愛」、「ㄆㄧㄚˇ眼都美 我的小寶貝」、「最後一張超自然」、「照片拍的很好看，不過最後一張最美」、「有七月鬼月的氛圍」、「眼睛跑進沙子了嗎」、「唉啊，大翻白眼，你學小S嗎」、「誰拍的真不專業」。