陸媒：共軍東部戰區台灣周邊規模空前實戰化聯合演訓首日成果。（新華社）

陸媒：共軍東部戰區台灣周邊規模空前實戰化聯合演訓首日成果。（新華社）

大陸官媒新華社5日報導，綜觀中國人民解放軍東部戰區4日組織兵力位於台灣周邊海空域開展規模空前的實戰化聯合演訓，對預定海域成功實施遠端火力實彈射擊。東部戰區聯合參謀部某局副局長劉東昆表示，此次實戰化聯合演訓，檢驗了體系支撐下戰區多軍種部隊聯合感知、聯合指控、聯合殺傷、聯合行動、聯合保障能力。堅決捍衛國家主權和領土完整。

4日13時許，東部戰區陸軍多台新型遠端箱式火箭炮在台灣海峽實施了遠端火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行精確打擊。新型遠端箱式火箭炮射程更遠、精度更高，箱式彈藥補充方式能大幅縮短作戰準備時間。新華社在現場看到，火箭彈噴射著尾焰呼嘯而出，形成密集火力網，直擊目標海域。無人機即時傳回的打擊畫面顯示：火箭彈精確命中目標。實彈射擊取得預期效果。

4日下午，東部戰區火箭軍部隊對台島東部外海預定海域實施了多區域、多型號常導火力突擊。新華社在發射現場目睹了飛彈發射的壯觀場面。接到發射命令後，指揮員下達口令，號手展開操作，裝訂諸元參數，起豎飛彈。隨著一聲令下，多枚飛彈依次騰空而起，飛彈全部精準命中目的地區域，檢驗了參演部隊精確打擊和區域拒止能力。

東部戰區空軍、海軍航空兵出動殲擊機、轟炸機、預警機、加油機等多類多型戰機100餘架次，在預定海空域開展跨晝夜聯合偵察、空中加油、制空作戰、對地突擊、支援掩護等實戰訓練，錘煉部隊大機群連續出動、多兵力控制協調、長時間持續制空、高強度精確打擊等作戰能力。

東部戰區海軍10餘艘驅護艦艇連續位於台灣周邊海域實施聯合封控行動，對火力試射區域進行掃海警戒，配合友鄰兵力進行偵察引導。官兵全程高度戒備，多次拉動，進行對海打擊、防空反導、聯合反潛等訓練，隨時準備應對可能的突發情況。