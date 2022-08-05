小編今（5）日精選5件不可不知的國內外財經大事。總統蔡英文3日宴請美國眾議院議長裴洛西，和碩副董事長程建中也出席，成為這場餐敘中，除了台積電以外唯一的台灣企業代表。4日國內的社群平台更傳出「和碩大陸廠被迫停工」的消息，引起業界一陣譁然。

【1】和碩大陸廠 傳出貨被卡

裴洛西前腳才離台、中共軍事演習剛開始，網路上便開始瘋傳和碩大陸廠區出貨被迫停止的訊息，原因則直指程建中代表和碩出席裴洛西歡迎午宴。對於網路說法，和碩並未做出回應。

【2】共軍圍台軍演首日… 台海緊張 金管會擬祭限空令

大陸在台海周邊進行軍演，並祭出打壓措施，影響投資人信心，金管會證期局4日表示，將持續注意總體經濟、台股表現，及外資資金匯出入動向，評估市場交易狀況，必要時將推出「限制放空」等措施。

【3】MSCI季度調整 台股權重恐降

MSCI明晟季度調整權重結果即將在台北時間12日凌晨公布結果，統一投顧認為，考量MSCI指數持續加碼陸股趨勢，預計個股權重小幅調降，成份股以納入藥華藥（6446）及裕融（9941）機會高，祥碩（5269）及穩懋（3105）提防遭剔除的風險。

【4】外籍船憂軍演 拒運台電煤礦

大陸圍台軍演，危及全球海運鏈的安全疑慮升高，也凸顯台灣能源國安的議題。據了解，負責台電煤炭進口的國際航商擔憂軍演，3日緊急將載運任務委由國籍航商上陣，由裕民航運派出一艘巴拿馬型散裝船出任務到澳洲載煤，由於事出緊急，日租金較現貨市場行情高出近2成。

【5】長榮現金減資 每股淨值衝上200元

長榮辦理現金減資六成，每股退還6元的案子已完成實收資本額變更登記，以第一季財報資料為計算基礎，減資後每股淨值將達206.35元，若以4日94元收盤價計算，減資後股價將會達220元，晉升為航運股股王。