美國衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）4日表示，已宣布猴痘為公共衛生緊急事件。外界預料此舉將讓政府挪出更多經費與政策工具去對抗猴痘。

美國迄3日止，猴痘病例已超過6,600人，幾乎所有病例都是透過男男之間的性行為感染。

貝西拉在簡報會上說：「我們已準備把應付這種病毒的行動提高至下個一層級，我們敦促所有美國人要嚴肅看待猴痘疫情。」

疾病管制中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在同一場合表示，宣布公衛緊急事件將加強取得感染猴痘的數據，也是應付這病毒的必須要手段。各種跡象顯示美國政府為控制猴痘疫情爆發正承受壓力。

猴痘疫情在歐洲開始擴散後就蔓延至美國，美國已成為全球感染病例最高國家。目前應付猴痘的疫苗與藥物等供應不足，加上絕大部份猴痘病例是透過性行為傳染，過去都把病例交給資金不足的性病診所處理，所以無力阻擋疫情。

世界衛生組織（WHO）7月已宣布猴痘為「國際關注的公衛緊急事件」，是WHO最高警報等級，希望喚起國際社會注意，一起合作研發疫苗與藥物來控制疫情。