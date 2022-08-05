全球商用置物設備廠益張(8342)111年上半年合併營收9.85億元，年增30.9%，合併毛利率17.9%，年減1.0%，歸屬於母公司業主淨利為1.41億元，基本每股稅後盈餘為4.21元。

益張指出，第二季受惠新台幣匯率貶值及與客戶協調漲價等因素，雖然原物料成本仍處於高檔，但公司採行適當的原物料備料政策，因此毛利率提升回到正常水準。同時北美客戶需求暢旺，營收維持高檔，本業獲利呈現成長態勢。營業外收益則受惠新台幣匯率貶值，公司之前保有低成本的美元部位，在上半年有反應較大的匯兌益利，因此呈現上半年本業及業外獲利皆美。

益張指出，第三季為公司傳統相對營運較淡季節，目前也有感受到客戶調整庫存需求放緩的狀態，但在原物料成本下跌及新台幣匯率維持有利狀況，毛利率應仍有機會維持高檔，益張也將利用此期間調整準備客戶需求，等待下一季營運旺季到來。

第二季合併營業收入淨額為4.88億元，較110年同期增27.6%。合併毛利率19.9%，較110年同期17.5%提升2.4%，歸屬於母公司業主淨利為7,905萬元，單季基本每股稅後盈餘為2.36元。