北捷文湖線列車冒煙霧、噴焦味，乘客緊急疏散。（本報系資料照）

文湖線列車故障！今（5日）上午7時53分，台北捷運文湖線大直站往南港展覽館站的方向，其中一班列車故障，站長回報有煙霧和焦味，因此按照SOP處理，疏散了150位乘客，請他們改搭下班車。

網紅「四叉貓」今早8點在臉書發文表示，台北捷運文湖線大直站，車廂冒煙清空旅客中。從照片中可見，早上7時57分的時候，北捷大直站往南港展覽館站的列車停靠，大批乘客被請下車，月台上密密麻麻都是人，許多民眾好奇探頭想知道發生了什麼事。

貼文引起網友討論，「台北捷運真的問題很多」、「天氣太熱，列車熱到冒煙？」、「真的沒救了」、「北捷問題層出不窮」、「內湖交通沒救了」、「這是什麼演習嗎？」、「真的爛透了，怎麼那麼常出問題」、「台北市捷運文湖線大直站，車廂冒煙清空旅客，一個多月來第5次，芭比Q啦！」

北捷說明，今天上午7點53分文湖線大直站月台往南港展覽館站方向1部列車，因出現推進斷路器異常警訊，站長回報有些許煙霧及焦味，行控中心依照SOP請車上約150位旅客下車改搭下一班車，並未延誤。