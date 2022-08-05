5枚中國飛彈落入日本專屬經濟區？大陸專家：日本空想病又犯了。（新華社）

大陸《環球時報》-環球網報導，日本4日指責中國在台海演習中發射的彈道飛彈「落入日本專屬經濟區（EEZ）」。中國國際軍事行動法專家對三種可能出現的情況進行一一分析，並最終得出結論：日本此舉是無中生有，純屬找茬。

日本共同社4日引述日本外務省事務次官森健良的話說，日本政府4日以「中國軍隊發射的五枚彈道飛彈落在了日本專屬經濟區內」為由，通過外交管道向中方「提出強烈抗議」。此外，法新社報導說，日本防衛大臣岸信夫稱「中國發射的九枚彈道飛彈中，有五枚落在日本的專屬經濟區內」，並稱「這是首次發生此類事故」。

《環時》報導，經士智庫國際軍事行動法研究中心主任、退役海軍上校田士臣表示，無法判斷日方指責的「具體依據」是什麼，但從相關示意圖看，很大機率是日本「空想病」又犯了，又妄想拿釣魚台群島說事。中國對釣魚台及其領海享有主權，對釣魚台周邊專屬經濟區享有主權權利和管轄權，假如飛彈落在釣魚台專屬經濟區，和日本根本沒有關係。

田士臣認為，日本藉機滋事的另一種可能情況是，台灣島其附屬島嶼以及釣魚台與日本琉球群島的一些島嶼——比如與那國島比較近，如果從領海基線算起各劃200海里，雙方專屬經濟區存在重疊部分，因此日本藉此生事，在沒有正式畫界之前這種說法很難站得住腳。他說：「即使飛彈真的落入日本專屬經濟區，只要不是落入日本領海，國際法對此並不禁止，僅要求使用國尊重沿海國在其專屬經濟區的主權權利和管轄權。」

對於日本藉所謂「飛彈進入專屬經濟區」而挑動輿論的做法，田士臣分析，近年來日本一直在提升對台海的關注度，尤其最新發布的防衛白皮書更是多次提到台灣問題。其原因有三點：首先是日本國內右翼勢力抬頭，修改和平憲法的呼聲漸漲，軍國主義復甦，因此日本找各種機會誇大外部威脅，為修憲尋找理由。其次，在中美博弈的大背景下，無論雙邊層面還是在四國機制等多邊層面，美日勾連日益緊密，日本藉此單方面向美國邀功或與美國共謀遏華的可能性也會存在。第三，日台在桌面以下勾連，聯合遏華的小動作不斷，日本自然不會放過這個找茬的機會。

對此，田士臣認為，無論是從日美同盟角度還是從日台勾連角度，為未來解決台灣問題的長遠考慮，中方應做好應對舉措，「日本在台長期殖民統治給我國台灣人民帶來過深重災難，如果新仇舊恨一起算的話，日本應當考慮清楚中方會做出什麼反應。」